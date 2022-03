Esta es la suma de colombianos que salió de las centrales de riesgo

El candidato presidencial del Partido Conservador David Barguil, entregó un balance de la ley de borrón y cuenta nueva que fue aprobada por el Congreso de la República y que busca beneficiar a aquellos morosos que se pongan al día en sus cuentas.

El senador aseguró que millones de colombianos se han visto beneficiados de esta iniciativa y han salido de las centrales de riesgo donde estaban reportados por retrasos en obligaciones financieras.

Según cifras del congresista, 16 millones de colombianos han sido excluidos de las centrales de riesgo por ponerse al día en sus obligaciones. El congresista reveló que de Datacrédito han salido 7.456.384 colombianos, de Cifín 6.993.911 y de Procrédito 1.639.333, para un total de 16.089.628 de personas excluidas de las centrales de riesgo.

¡Lo logramos! ¡Más de 16 millones de colombianos han salido de Datacrédito gracias a nuestra Ley de #BorronYCuentaNueva. Ahora vamos por la revolución del crédito.

Celebramos la cifra entregada por la @sicsuper. Una noticia que ayuda enormemente a la reactivación económica. pic.twitter.com/PUd8d1XY1m — David Barguil (@davidbarguil) March 2, 2022

“Más de 16 millones de colombianos tienen hoy una segunda oportunidad, han sido beneficiados con esta ley, han salido de los reportes de Datacrédito, tienen hoy la posibilidad de volver a sacar un crédito de vivienda, para comprar su moto, para montar su negocio y también la posibilidad de tener crédito en los establecimientos de comercio para poder sacar un electrodoméstico a cuotas o una línea de celular”, dijo el aspirante presidencial.

Agregó que como consecuencia de esta ley, esas 16 millones de personas podrán acceder nuevamente su vida crediticia y solicitar créditos ya que por los reportes negativos estaban vetados en el sistema financiero.

“Si logramos sacar borrón y cuenta nueva contra todos los obstáculos no nos va a quedar pequeño liderar esa “revolución del crédito” para que la gente pueda tener créditos a tasas menores al 1% mensual y reactivamos más la economía, pero que la movamos para todos, para los más pobres también, para los colombianos de las regiones que tengan acceso a la financiación formal y saquemos a los ciudadanos del gota gota y pagadiario”.

Ahora la apuesta que hará el congresista es que los menos favorecidos del país puedan acceder a créditos con intereses bajos. “La meta que me he puesto es que tengamos créditos con tasas de interés por debajo del 1% mensual y eso lo vamos a consolidar y resolveremos uno de los problemas que tiene el país y es que a los pobres no se les puede prestar”.

Barguil indicó que esta iniciativa que está operando permitirá acelerar la reactivación económica que tanto necesita el país, en medio de la pandemia.

Barguil insistió en que esta ley aportará mucho a la reactivación en medio de la pandemia, ya que le permitirá a los colombianos volver a consumir y a mover la economía.