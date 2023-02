Estas son las fotos del avión de lujo por el que la Policía pagó 12 millones de dólares. Auditoría de la Contraloría enreda a varios generales

Un nuevo escándalo envuelve a la Policía Nacional por comprar un avión con capacidad para 13 personas cuando en realidad se pidió el presupuesto para transportar una tropa, que son algo más de 40 personas. Por la aeronave pagaron 12 millones de dólares para la policía, lo que es equivalente a $58.000 millones.

El avión tiene accesorios de lujo. Sillas en cuero tan amplias como las que se encuentran en las salas de cine VIP. Tiene detalles en mármol y sistema automático para controlar las mesas de bar. Incluso, la aeronave cuenta con un sofá. El espacio para descansar los pies es amplio, esa es una de las razones por la que son menos puestos de los que se necesitan.

Avión que compró la Policía Nacional y tiene en aprietos a la autoridad. - Foto: Suministrada a SEMANA

El primero de 19 hallazgos que encontró la Contraloría General de la Nación se relaciona con la adquisición de un avión ejecutivo de segunda tipo jet marca Embraer Legacy 600 para la Policía Nacional. Hay que señalar que la Ciac tiene como misión “impulsar con excelencia el desarrollo de la industria aeronáutica colombiana”.

Los implicados en la compra podrían ser sujetos de millonarias sanciones e incluso pagar cárcel al encontrarse responsables de las incidencias disciplinarias, fiscales y penales de los cuales alerta el ente de control.

Entre los implicados, además de la Ciac, podrían estar el DNP y la dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, según el informe conocido por SEMANA.

Detalles de la investigación: sobrecostos y más

Aparte de que no se compró un avión con la capacidad que se requería, el precio de compra pactado se llevó por delante la financiación de todo el proyecto de inversión, según el informe del organismo de vigilancia, toda vez que se pensaba originalmente adquirir tres aeronaves del mismo tipo, pero la adquisición de uno solo se llevó el 41,5 % del presupuesto total establecido.

Según el argumento de la Contraloría en el informe, “se priorizó la compra de una aeronave con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional, lo que redundaría en una mejor prestación del servicio de patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana”.

“Por lo tanto, no está cumpliendo el objetivo general del proyecto y no representa una compra que haya sido fruto de un análisis objetivo de la necesidad, priorizando de manera inadecuada un objeto contractual que no genera un valor agregado al servicio policial y dando prelación a la compra de un bien que, en primer lugar, no va a satisfacer la capacidad operacional esperada debido al cambio de unas especificaciones de lujo que no permitirán cumplir con la necesidad principal planteada en el proyecto”, dice el documento.

Otro de los cuestionamientos de la Contraloría es el hecho de que se pactara un porcentaje del 3 % del ICA, sobre el valor del convenio, por concepto de recuperación de costos, lo que implicó pagar 7.140 millones de pesos más, lo que se constituyó en un pago adicional que se pudo ahorrar.

Un paquete de aviones

En la investigación se revela que el 27 de enero de 2022, la Policía Nacional, desde la Dirección Antinarcóticos, y la Ciac S.A. suscribieron el Convenio Marco Interadministrativo de Colaboración, para “aunar esfuerzos” entre las dos entidades, para la adquisición y entrega de las aeronaves. La firma con la cual se pactó la compra es el Consorcio Aeronaves PNC, de acuerdo con lo establecido por la Contraloría.