Estas son las nuevas integrantes de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN

La oficina del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, anunció este viernes, 25 de noviembre, la incorporación de Nigeria Rentería, Adelaida Jiménez y las periodistas Mabel Lara y María Jimena Duzán al equipo negociador del Gobierno en el marco de los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según señaló la entidad, con estos cuatro nombramientos, la mitad de la delegación del Gobierno en las conversaciones con la guerrilla es integrada por mujeres.

“Con estos nombramientos que coinciden con la celebración internacional del día de la no violencia contra la mujer, la mitad de los integrantes de la delegación del gobierno nacional en las negociaciones con el ELN son mujeres”, indicó en un comunicado.

¿Quiénes son las nuevas integrantes de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz?

Nigeria Rentería es abogada de la Universidad La Gran Colombia y defensora de derechos indígenas y las minorías étnicas. Hizo parte de la delegación gubernamental en los diálogos de paz de La Habana y fue candidata a la Gobernación de Chocó.

Adelaida Jiménez es pastora presbiteriana y licenciada en teología y en educación. Es integrante del Consejo Mundial de Iglesias.

Mabel Lara es una reconocida periodista con una carrera de más de dos décadas. Ha recibido varios reconocimientos como el premio India Catalina y el premio Simón Bolívar. Fue además candidata al Senado en las pasadas elecciones por el Nuevo Liberalismo.

María Jimena Duzán es otra reconocida periodista con una extensa carrera en distintos medios de comunicación en las últimas tres décadas. Ha sido autora de libros sobre el conflicto armado y fundó el programa de posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes.

Cabe recordar que Iván Cepeda, María José Pizarro, Otty Patiño, Alberto Castilla, Horacio Guerrero, José Félix Lafaurie y Olga Lucía Silva son los otros integrantes de la delegación.

El pasado lunes 21 de noviembre, se reanudaron conversaciones de paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN, en Caracas, Venezuela, donde además de los delegados de las partes asistieron los líderes de Cuba y Noruega, países garantes.

Después de leer el comunicado conjunto entre el gobierno y la guerrilla del ELN, donde ratificaron su verdadera intención de hablar de paz, Pablo Beltrán, el jefe máximo de ese grupo armado, dijo que “esta mesa de negociación debe ser instrumento de cambio”. Y agregó “que no esperamos fallar a esa expectativa de cambio”.

“Apuntamos a que esta mesa sea un instrumento de cambio, esperamos no fallar a esa expectativa de cambio (...) Los cambios no son automáticos, pero todos debemos tener un compromiso de cambio, en ese sentido nos hacemos presentes en Venezuela con un ideal: los colombianos no podemos vernos como enemigos. La labor que tenemos es de reconciliación, de volver a encontrar puntos comunes, de construir una Nación con equidad y paz, esa es la apuesta que tenemos. A eso vinimos a esta mesa. Esperamos tener un interlocutor en el mismo sentido con la delegación del gobierno”, puntualizó.

Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó que “hemos empezado a encontrar sintonía con la delegación de paz del ELN”.

Destacó que tiene fe, esperanza de los avances que se puedan lograr tras las conversaciones. “Nuestros cambios, los de la delegación de paz del gobierno, son reales”, dijo.

Asimismo afirmó que el país está en un momento histórico. “No podemos ser menores ante esa responsabilidad que tenemos por las generaciones presentes y del futuro, por la memoria de quienes nos antecedieron”, expresó.

Al delegado del Gobierno le preguntaron sobre el papel de Venezuela como país garante, teniendo en cuenta que no es secreto para las autoridades colombianas la presencia del ELN en territorio vecino. “Puedo dar fe de que Venezuela ha cumplido su papel de garante con idoneidad, transparencia y coherencia”, respondió Rueda.