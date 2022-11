Los negociadores del gobierno y de la guerrilla se sentaron oficialmente a conversar. El líder guerrillero del ELN dijo “que los colombianos no podemos volver a vernos como enemigos”.

“Esperamos no fallar”: Pablo Beltrán tras la apertura de las conversaciones entre el gobierno y el ELN en Venezuela

Este lunes 21 de noviembre, el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN dieron inicio oficialmente a las conversaciones de paz. Lo hicieron en Caracas, Venezuela, donde además de los delegados de las partes asistieron los líderes de Cuba y Noruega, países garantes.

Después de leer el comunicado conjunto entre el gobierno y la guerrilla del ELN, donde ratificaron su verdadera intención de hablar de paz, Pablo Beltrán, el jefe máximo de ese grupo armado, dijo que “esta mesa de negociación debe ser instrumento de cambio”. Y agregó “que no esperamos fallar a esa expectativa de cambio”.

“Apuntamos a que esta mesa sea un instrumento de cambio, esperamos no fallar a esa expactativa de cambio (...) Los cambios no son automáticos, pero todos debemos tener un compromiso de cambio, en ese sentido nos hacemos presentes en Venezuela con un ideal: los colombianos no podemos vernos como enemigos. La labor que tenemos es de reconciliación, de volver a encontrar puntos comunes, de construir una Nación con equidad y paz, esa es la apuesta que tenemos. A eso vinimos a esta mesa. Esperamos tener un interlocutor en el mismo sentido con la delegación del gobierno”, puntualizó.

En su intervención, Beltrán, quien cree que a Colombia no le sirve hacer parte de la Otan, manifestó que espera que el gobierno de Estados Unidos respete la voluntad de paz de los colombianos. “Estados Unidos no está acá (en Venezuela), pero esperamos que haga seguimiento a esto, esperamos que tenga una actitud proactiva y le haga seguimiento a la mesa”, dijo.

El comandante guerrillero enfatizó además que la mesa de diálogo que se instaló este lunes “no puede verse como un trueque de favores, el ELN no pide nada. Algunos nos han preguntado, ¿cuántas curules quieren? El tema no es ese”, respondió. Seguidamente afirmó que el problema es Colombia. “El 40% de los colombianos viven en la pobreza y el 20% están en condición de miseria”, añadió.

Beltrán confesó que, contrario a lo ocurrido en negociaciones anteriores, en esta oportunidad el ELN se sienta a dialogar con un gobierno de izquierda en Colombia. “Estamos lidiando con gobiernos desde los 90, lo que avanzamos con una administración lo niega la otra. Es fácil decir que el ELN no quería ni tenía intenciones de paz”, detalló.

En su intervención, el ELN también anunció que está dispuesto a revisar con la delegación del gobierno de Gustavo Petro los primeros seis puntos que acordaron con el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Le hemos dicho a la delegación del gobierno que si tiene ajustes y propuestas a los puntos negociados con el gobierno anterior, los escuchamos. Esos temas ocuparán los primeros días de trabajo. Necesitamos organizar el equipo de garantes y acompañantes y dejar un poco lista una agenda mucho más estructurada para una siguiente ronda de negociaciones”, informó el comandante eleno.

Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó que “hemos empezado a encontrar sintonía con la delegación de paz del ELN”.

Destacó que tiene fe, esperanza de los avances que se puedan lograr tras las conversaciones. “Nuestros cambios, los de la delegación de paz del gobierno, son reales”, dijo.

Asimismo afirmó que el país está en un momento histórico. “No podemos ser menores ante esa responsabilidad que tenemos por las generaciones presentes y del futuro, por la memoria de quienes nos antecedieron”, expresó.

Al delegado del gobierno le preguntaron sobre el papel de Venezuela como país garante, teniendo en cuenta que no es secreto para las autoridades colombianas la presencia del ELN en territorio vecino. “Puedo dar fe de que Venezuela ha cumplido su papel de garante con idoneidad, transparencia y coherencia”, respondió Rueda.