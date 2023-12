Este es el contundente salvamento de voto del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar sobre la paz total de Petro. Otros tres magistrados lo hicieron parcialmente

El jurista recuerda que las características de cada uno de estos son muy diferentes y que así mismo son los marcos jurídicos aplicables. Para él, “la definición y alcance de la paz total, ciertamente novedosa en nuestra tradición jurídica, en la que hasta ahora no se había propuesto adelantar procesos de paz con los carteles del narcotráfico, o con estructuras que afectan la seguridad ciudadana o la seguridad humana y la convivencia pacífica, se hace desde una ley, sin haberse modificado la Constitución, que no responde a este diseño”.

En segundo lugar, el magistrado asegura en términos sencillos que no todos los criminales y grupos delincuenciales son iguales y que, por tanto, no deben ser tratados de la misma manera. “A juicio del Magistrado Ibáñez Najar es evidente que para juzgar los cargos presentados en este caso y, lo que es más importante, para establecer los condicionamientos fijados por la mayoría, es indispensable distinguir entre unos y otros grupos. Esta distinción no sólo es relevante para establecer su estatus jurídico, sino para determinar cuáles son las normas constitucionales aplicables en uno y en otro caso. Sin embargo, la mayoría no aceptó hacer la integración de la unidad normativa”, sostiene el salvamento.