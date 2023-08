Esto fue lo que ocurrió con la avioneta en la que fallecieron cinco integrantes del Centro Democrático el pasado 19 de julio en Boyacá

“El piloto no informó sobre falla alguna de la aeronave u otra condición anormal del vuelo. El ATC, Aproximación Villavicencio, efectuó varios llamados a la aeronave sin obtener respuesta. Siguió entonces los protocolos para declarar a la aeronave en emergencia”, dice textualmente el informe.

De otro lado, el elevador y el estabilizador horizontal izquierdo fueron encontrados a 800 metros del fuselaje; estas superficies estaban separadas; sin embargo, este hallazgo puede no ser exacto, teniendo en cuenta que las partes fueron removidas del perímetro del accidente por un morador de la zona que las guardó en su casa, cercana al sitio del accidente. El elevador y estabilizador horizontal izquierdo quedaron ubicados a 520 metros del fuselaje, separadas.

Daños sufridos por la aeronave

“Después del impacto contra el terreno se produjo el incendio de la aeronave que se concentró en la cabina de pasajeros. El fuselaje terminó volcado hacia el lado izquierdo. El motor se encontró íntegro con todos sus componentes; sin embargo, al retirar el cobertor se encontraron los magnetos desprendidos de los soportes; no se identificaron escapes de aceite o de combustibles. Se identificaron los controles de cabina del motor; no obstante, no se pudo determinar la posición de la palanca de potencia, porque fue afectada por el impacto y por el fuego posterior”, explican en el documento.