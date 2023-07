Exclusivo: la historia no contada del buque decomisado por tráfico de hidrocarburos, los dueños de la embarcación rompieron su silencio.

En primer lugar, el abogado Soto explicó que la firma Australian Bunker compró en mal estado el buque hace dos años. Dijo que la situación mecánica de la embarcación era tan lamentable que tuvo que ser remolcada desde Panamá y a la fecha se encuentra en Colombia en Cartagena atracado porque el motor no le sirve. “Esto desmiente la versión de la Policía que dice que el buque era utilizado para transportar el crudo ilegal”, dijo el abogado Soto.

Además, señaló que la embarcación en la actualidad no cuenta con matricula ni permisos para poderse movilizar. “Si reconocemos que Australian Bunker está en un proceso con la Fiscalía pero el buque no hace parte de la extinción de domino”, dijo el abogado Soto.

De acuerdo con el defensor de la compañía, cuentan con toda la documentación para soportar que sus adquisiciones del diluyente por el cual los están relacionando con el tráfico de hidrocarburos se hizo de manera legal. Dijo que Australian Bunker no es responsable por la presuntas actividades ilegales en las que hayan incurrido los proveedores.

| Foto: Archivo Particular

Abogado William Soto, apoderado de la firma Australian Bunker, dueña del buque. | Foto: Archivo Particular

“Nosotros somos unos terceros de buena fe, nosotros tenemos toda la documentación, tenemos todas las explicaciones habidas y por haber para demostrarle a la Fiscalía como nosotros cumplimos con todo lo legal, cómo sí teníamos todos los controles, pero llegar a decir que el buque fue utilizado para transportar crudo eso no le cabe en la cabeza a nadie, se lo puedo asegurar con un cristo en la mano”, añadió el abogado Soto.

El apoderado señaló que demostraran ante las autoridades competentes que Australian Bunker no tiene nexos con estructuras dedicadas al hurto y comercialización de hidrocarburos en donde la principal víctima, según la Policía ha sido Ecopetrol.

La historia de este barco y otras naves que quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) es bastante particular. El buque cayó en una megaoperación de la Policía y la Fiscalía contra el contrabando de hidrocarburos, en la cual la principal víctima era Ecopetrol. La empresa se vio afectada por el robo continuado de petróleo, unos 60.000 millones de pesos, desde su mismo oleoducto a través de la modalidad de barbacheo (poner válvulas en el oleoducto para robar el hidrocarburo).

La versión de la Sociedad Australian Bunker

Explican que hay dos motivos claros para contradecir lo planteado desde la Dijín, pues señalan que, en primer lugar, que el motor del buque no funciona, por lo cual no se puede desplazar y menos almacenar tanques. Además, señalan que “en la fecha no cuenta con los permisos de navegación; todo lo anterior lo que ratifica la imposibilidad de hacerse a altamar y, menos, para aprovisionar de combustible a otras embarcaciones”.