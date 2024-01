Exclusivo: nuevos videos y audios de red de explotación sexual de la que haría parte un alemán en Cartagena

Dennis Klein, un ciudadano alemán, hacía prácticamente lo que quería en Cartagena: fiestas, sexo, alcohol y drogas. Eso es lo que dice la Policía.

Este sujeto haría parte de una poderosa red de prostitución con jóvenes menores de edad y adultas, a quienes inducían a tener relaciones sexuales con extranjeros y nacionales a cambio del pago de dólares.

Entre los celulares decomisados a los presuntos integrantes de la red de prostitución en Cartagena, la Policía encontró uno de los catálogos de las mujeres víctimas de trata de personas. | Foto: Policía

Para la operación sexual, Dennis Klein ponía al servicio la extravagante mansión Luxury, una enorme casa, con piscina y lujosas adecuaciones, ubicada a unos 40 minutos Cartagena, en donde hacían fiestas electrónicas que servían como enganche para llevar a los clientes de las mujeres víctimas de la red.

El alemán sostiene un altercado con el dueño de la Mansión Luxury por el atraso del pago del arriendo de $20 millones. Al parecer, el propietario de la lujosa casa sería un exnarco que se encuentra en la cárcel, la Policía sigue investigando. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/5z2qD6VZtv — Revista Semana (@RevistaSemana) January 13, 2024

La lujosa propiedad, que tiene un avalúo comercial superior a los 12 mil millones de pesos, había sido tomada en arriendo por Klein. Y el dueño sería un exnarcotraficante que se encuentra en prisión. Las autoridades están ahora tras la pista de saber quién es el propietario de la mansión.

SEMANA obtuvo una conversación en donde Klein y el dueño de la casa tienen diferencias por el pago del arriendo, el cual fue fijado en 20 millones de pesos mensuales.

Supuesto narco: Dennis, el negocio lo hicimos los dos, yo sé que tú me vas a cumplir, no quiero tener nada que ver con Alfredo, ni con Alfonso. Todos los meses antes del 10 me mandas un mensaje con Mónica, mi hermana, porque ella no me va a robar a mí y me coloca los $ 20 millones.

A través de chat, la red de tráfico sexual de la que haría parte un alemán ofrecía los servicios de mujeres en dólares en Cartagena. | Foto: Policía

El alemán: En los próximos meses eso no va a pasar otra vez, porque ya la casa está arreglada, me entiendes. El problema que tengo ahora es que tengo que pagar doble, porque tengo que pagar el arriendo, el mantenimiento y no tengo ganancias en la casa.

Momento en el que el alemán ofrece a “clientes”, según la Policía, el catálogo de mujeres de la red de prostitución de la que él supuestamente hacía parte. “Chicas lindas, ¿no?”, dice el alemán. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/VSEsHKBAAB — Revista Semana (@RevistaSemana) January 13, 2024

Dennis y el supuesto narco hablan sobre el retraso que habría tenido el alemán en el pago del arriendo de la casa, al parecer por unos arreglos que le había hecho a la vivienda.

En otro aparte de la comunicación, el propietario de la mansión le dice al alemán que no le importa lo que hagan en la casa, que lo único que él necesita son los 20 millones de pesos mensuales del arriendo.

Supuesto narco: A mí eso no me interesa, tú alquilas la casa y le sacas un poconón de plata.

El alemán: Sí señor, ahora yo mismo tengo unos clientes…

Momento en el que una de las jóvenes acompañada de alias Tincol recibe dinero en efectivo, al parecer, de uno de los “clientes” de una red de prostitución, según la Policía. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/0j52A5JvqY — Revista Semana (@RevistaSemana) January 13, 2024

Supuesto narco: A mí pásame lo mío, a mí no interesan papeles de notaría, ni contratos, ni nada. Esa casa fue lo único que me quedó, el dueño de la casa soy yo, el pago del arriendo es a mí, no a ningún otro pecueca, porque le maman gallo a uno porque uno está en la cárcel; si tú no me cumples, sabes cómo voy a actuar.

Así fue el operativo contra una poderosa red de trata de personas en Cartagena. Un alemán fue capturado y sus mansiones, incautadas. | Foto: Fiscalía

Tras el fuerte enfrentamiento entre el supuesto narco y el alemán por los 20 millones del arriendo, Dennis decide “empujar el acelerador” para ofrecer mujeres de la red de prostitución de la que supuestamente hacía parte para poder sacar los dineros del alquiler.

En otra interceptación obtenida por SEMANA se escucha al alemán hablando con potenciales clientes a quienes les ofrece los servicios de la Mansión Luxury.

Felipe (cliente): Hola, amigo Dennis, cómo vas, ¿por dónde andas?

Alemán: Hola, estoy por Cartagena en la Mansión Luxury, yo sigo con mis negocios acá.

Felipe: Me voy a echar la pasa’ por allá en Cartagena (...), ¿y de amigas qué?

Alemán: Sí, también, el catálogo (mujeres de la red) yo te lo envío por WhatsApp, escríbeme.

Desesperado al parecer por conseguir el dinero del arriendo, el alemán también contacta a presuntos intermediarios para que consigan clientes para la mansión.

Alemán: Son 16 personas, son tres millones por noche, incluido 10 % de comisión.

Intermediario: O sea, ¿300 [mil pesos] para mí?

Alemán: Sí, por noche. O sea, dos noches, son 600 [mil pesos] para ti.

Intermediario: Yo tengo las fotos.

Alias el Alemán fue capturado junto a otras siete personas, que serían los integrantes de la red de prostitución que hacía presencia en Bocagrande y el Centro Histórico de Cartagena.

Según el director de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), el general José Luis Ramírez, entre los detenidos también se encuentra Luis Gómez, alias Tincol, quien ayudaba a conseguir mujeres para llevarlas a la Mansión arrendada por el alemán.

“Dennis llevaba una relación de amistad y de negocios con Tinco, dado que este era quien le proveía de mujeres y adolescentes”, señaló el general Ramírez.

Alias Tincol, de camiseta negra y presunto cabecilla de una red de prostitución de la que haría parte un ciudadano alemán, estaría alistando a mujeres para llevarlas a la Mansión Luxury, según la Policía. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/zo1oiMXt35 — Revista Semana (@RevistaSemana) January 13, 2024

Sobre la red, dijo el alto mando de la Policía: “Las víctimas debían pagar un porcentaje de dinero, comisión o multas por incumplir citas o exigencias de sus captores o proxenetas al momento de realizar servicios sexuales, al considerarse un mal comportamiento ante los supuestos clientes”.

Agregó el alto mando: “En el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el cabecilla de la organización era el ciudadano colombiano Luis Gómez, alias Tincol. Esta persona reclutaba, hospedaba y creaba catálogos y perfiles en aplicaciones de citas y encuentros; incluso en redes sociales, donde subía sus fotos en vestidos de baño y en páginas web que ofrecen servicios sexuales y pornográficos subía fotografías desnudas de las víctimas para ser comercializadas”.

“Entre los bienes afectados se encuentran la Mansión Luxury y el apartahotel The Green House, ubicado en el sector Bocagrande en Cartagena, los cuales eran destinados por Dennis Klein y su socio alias Tincol para la captación y acogida de mujeres mayores y menores de edad”, añadió el general Ramírez.