Exclusivo: SEMANA revela las cartas en las que la Alcaldía de Barranquilla le suplicó al Gobierno pagar a Panam Sport para no perder los Juegos Panamericanos y que no tuvieron respuesta

Los daños tanto para la ciudad como para la región serían incalculables. En la primera carta conocida por SEMANA, el entonces alcalde Jaime Pumarejo le dice al presidente Petro el 31 de agosto de 2023 que necesitan del apoyo del Gobierno nacional para no perder la sede de los Juegos; sin embargo, pese a la insistencia de la misiva, nunca recibieron respuesta.

Así las cosas, desde la fecha de la firma del Contrato Ciudad Sede, la administración distrital ha dado pasos para la ejecución de algunos de los compromisos allí establecidos, sin embargo, a la fecha están pendientes parte de las obligaciones pactadas frente a las cuales no se han brindado respuestas a Panam Sports”, dice el documento conocido en primicia por SEMANA. En la carta, los Gobiernos locales le manifiestan al presidente Petro que no es la primera vez que le advierten del daño reputacional que implica no realizar los pagos a tiempo.