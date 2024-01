Gobierno Duque publicó acta de empalme con el equipo Petro en el que sí se abordó los Juegos Panamericanos, ¿qué dice el documento?

“Como ahora salen a decir que el tema de los juegos Panamericanos no se trató en el empalme entre el gobierno de @IvanDuque y @petrogustavo”, posteó Muñoz.

Mediante un documento, dicha organización notificó a Barranquilla que ya no será sede del certamen. Panam Sports está por definir lo que sucederá con la sede de los juegos, que están programados para disputarse entre octubre y noviembre de 2027, y que apuntan a trasladarse a Asunción, capital de Paraguay.

Una vez que la capital atlanticense fue designada como sede, el compromiso del Gobierno nacional era pagar un total de ocho millones de dólares a Panam Sports, repartido en dos plazos de pago por cuatro millones cada uno. Desafortunadamente, Colombia no cumplió con los tiempos establecidos por la organización con sede principal en Miami y provocó dudas entre los directivos, que incluso ya estarían evaluando otras opciones para celebrar las justas si Barranquilla finalmente es retirada.

El problema actual radica en que Colombia pidió un plazo más para desembolsar el dinero, algo que no contempla el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, quien le retiró la sede a Barranquilla. El cambio de mando en la capital atlanticense es otro de los factores que complicó el cumplimiento del acuerdo.

Aunque Álex Char apenas lleva tres días en el cargo, su intento por lograr un nuevo plazo de pago no parece haber surtido el efecto esperado más allá de la comunicación constante que tuvo con los ejecutivos de Panam Sports. En tan poco tiempo no alcanzó a enmendar algo por cuenta del no pago del Gobierno.