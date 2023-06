Excongresista Juan Carlos Reinales fue acusado por corrupción en la salud

Juan Carlos Reinales Agudelo, exrepresentante a la Cámara por Risaralda, fue acusado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión (exigencias de sobornos).

Los hechos hacen referencia a la presunta solicitud que le hizo al representante legal de la EPS Asmet Salud para que agilizara unos pagos de cartera hacia varias IPS.

En la acusación, la Sala advirtió que no se trató de una labor social, “sino en beneficio de unas IPS particulares”. Con esta acción, aspiraría a obtener un rédito o beneficio por su gestión.

En la determinación, dada a conocer este lunes 26 de junio, la Sala Especial de Instrucción precluyó la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito al encontrar que no hubo un aumento patrimonial injustificado.

En noviembre de 2021, la Corte Suprema citó a indagatoria al excongresista liberal. En esa oportunidad, la Sala le solicitó a una entidad bancaria un informe con los movimientos bancarios del congresista desde el 2016 hasta el 2021.

Igualmente, le solicitó un informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con los aportes de renta y los registros de ingresos de divisas de Reinales Agudelo.

Sobre la misma línea, el medio radial señaló que una grabación del exgerente de la EPS Asmet Salud, Gustavo Adolfo Vivas fue pieza clave para iniciar con las investigaciones.

En esta conversación, el entonces congresista da instrucciones precisas sobre los nombres de los representantes de las IPS a quiénes se debían favorecer. Todo esto se realizó para buscar una contraprestación económica y política.

Claramente, según señala la prueba clave, Reinaldos le señala a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas: “¿Usted me le pagaría carterita a unos hospitales que tengo por ahí?”. Acto seguido le manifiesta que tiene un “listadito” por ahí. “Páguemele carterita”, reitera claramente el dirigente político liberal.

Con el fin de no desaprovechar la oportunidad y le pide otro favor al gerente de la EPS. “¿Ustedes también tienen cartera con IPS, púb...eh, privadas, ¿cierto?” De manera directa y clara le pide a su interlocutor que le ayude con la situación. “Bueno, yo se las paso, hermano, es que uno va y le pude a las EPS, ‘me quebré, me quebré'”.

El gerente de la EPS le pide que le envié la lista y que todo se soluciona de la forma más sencilla. El congresista risaraldense le asegura que le pasará directamente esta lista “Mejor personal para evitar malos entendidos y malas huevenonadas”.

En toda la charla, el dirigente político no oculta que quiere hacer negocios, e insiste en que le diga cuánto es el rédito de esta gestión. “De eso yo vivo, que yo hago la tarea y que hago la gestión, que jodo aquí, que jodo allá, que mariqueo allí”.

Debido a su cargo, el congresista intentó que la EPS utilizará los servicios de salud del Hospital Universitario San Jorge, esto como parte de la negociación. Para lograr esto, adelantó varias reuniones con el representante Adolfo Aguilar para plantearle varias inquietudes y se fijó el pago de comisiones a otras clínicas.

“Aguilar Vives calificó esa petición de casual, pero también la encontró inusual, porque Reinales Agudelo le planteó ‘algo que no me había dicho nunca’, en tanto que con antelación aludió a la red pública, no a la privada. Así mismo, por cuanto en sus diez años de experiencia como representante legal de Asmet Salud EPS, jamás había sido objeto de una solicitud similar, menos aún, que hubiese sido formulada por algún congresista de la República”, reseñó en su declaración ante la Corte el gerente de la EPS.

Reinales Agudelo estuvo solamente en el Congreso en el período 2018-2022. Periodo en el cual estuvo en la Comisión Séptima. El dirigente político liberal llegó a la Cámara con una votación de 24.014.