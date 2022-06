“Exigencias de Fajardo son para romper el apoyo a Rodolfo Hernández”: Rafael Guarín

Este jueves, el candidato presidencial Rodolfo Hernández sostuvo una reunión con el excandidato Sergio Fajardo y otros líderes de la Centro Esperanza en la que conversaron sobre un posible acuerdo para que le brinden su respaldo en la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 19 de junio.

Al término del encuentro, Fajardo habló de la posibilidad de que sus ideas queden incluidas en un eventual plan de gobierno de Hernández, si el exalcalde de Bucaramanga gana la Presidencia.

“Nos sentamos a conversar, a discutir sobre nuestros programas de gobierno, a encontrar las coincidencias, mirar dónde tenemos que hacer ajustes y, el propósito es que si logramos avanzar identificando los temas que nos preocupan, en los que queremos trabajar, eventualmente que esto se convierta en un programa de gobierno que después se convierta en el plan de desarrollo para un gobierno, ese es el objetivo en el que estamos”, señaló el excandidato, quien manifestó que continuarán conversando y discutiendo esos puntos en común para lograr un acuerdo.

Entre los puntos planteados por Fajardo, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo para llegar a un acuerdo se encuentra el rechazo a cualquier alianza con el uribismo.

“Para nosotros no existe ninguna posibilidad que podamos estar en un proyecto político que haga acuerdo con el uribismo”, señaló en entrevista con SEMANA Carlos Amaya. Así mismo, otros de los puntos planteados sería que se deje abierta la posibilidad de negociar con el ELN.

A través de Twitter, Rafael Guarín, exconsejero presidencial para la seguridad, cuestionó a Fajardo por considerar que le exige a Hernández la “persecución al uribismo”.

“Creo que Fajardo es un buen señor. Pero le pide al candidato Hernández generosidad con el grupo armados organizado ELN mientras le exige persecución al uribismo”, dijo.

“Me escribe un amigo: ´Fajardo exigió eso, cero uribismo en la campaña y en el gobierno. Como si tuviera 10 millones de votos´”. “Tiene toda la razón”, agregó en otro trino

El exconsejero de seguridad también manifestó que las “exigencias de Fajardo” y el Acuerdo Nacional planteado por el candidato Gustavo Petro a Hernández “buscan erosionar la votación que tiene asegurada” el exalcalde de Bucaramanga.

“Miren, la mente maquiavélica está en las jugadas de ayer y hoy. Ambas, disfrazadas de altruismo, buscan erosionar la votación que tiene asegurada el candidato Hernández. Sin eso no tiene chance Petro. Acuerdo Nacional y exigencias de Fajardo son para romper el apoyo a Hernández”, subrayó el exfuncionario del gobierno del presidente Iván Duque.

“Rodolfo Hernández tiene alta probabilidad de ser presidente”: Carlos Amaya

Carlos Amaya dio avances de su más reciente reunión con el ingeniero Hernández: “Nos fue muy bien en la reunión”, dijo en SEMANA y agregó que “acá estamos hablando de dos propuestas de cambio en segunda vuelta y como coalición de la Esperanza estamos por la idea de que se puede construir una acuerdo con Rodolfo”.

Asimismo, destacó una postura del candidato con la cual se siente identificado, además de algunas de sus propuestas. “El ingeniero Rodolfo escucha y eso parece una obviedad, pero no lo es, creo que uno de los grandes problemas con los últimos gobiernos es que no escuchan (...). Alguna vez alguien me enseñó que gobernar, es escuchar y noté que el ingeniero tiene una alta probabilidad de ser presidente, porque es un hombre que escucha y entiende razones, más allá de la estadística”, indicó Amaya.

En este sentido, destacó que hubo varios puntos que pudieron aclarar con el candidato, como lo del tema de la conmoción interior, donde es necesario aclarar, porque esto puede tergiversarse y “dar una señal dictatorial y allí entendemos entonces su propuesta para luchar contra la corrupción y digamos es ese tipo de cosas en que vamos a ir avanzando”.