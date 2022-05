A seis días de las elecciones presidenciales, los candidatos presentaron varias propuestas y no quisieron entrar en confrontaciones personales.

Fico, Petro y Fajardo: lo que dejó el Debate Definitivo y que algunos no vieron

Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo protagonizaron en la noche del lunes el debate definitivo de candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta que se hará el domingo 29 de mayo, en la alianza digital de SEMANA y El Tiempo. El gran ausente fue Rodolfo Hernández, quien a pesar de haber confirmado hasta último momento su presencia, canceló su participación en este cara a cara que servirá a los colombianos para que tomen una decisión en las urnas.

Corrupción, salud, seguridad, reforma pensional, reforma tributaria, educación y el futuro político de los candidatos, fueron algunos de los temas que tocaron los aspirantes. Antes de entrar en materia, Fajardo; Petro y Fico Gutiérrez coincidieron en que fue lamentable la ausencia de Rodolfo Hernández en el debate definitivo, aunque aclararon que cada uno es responsable de sus decisiones en la recta final de la campaña.

Fue un debate interesante, durante muchos días los colombianos criticaron la falta de propuestas en este tipo de discusiones y por esa razón, los tres aspirantes presentaron varios puntos de sus planes de gobierno para convencer a quienes todavía no tienen claro por quién votarán el próximo domingo.

En cada pregunta aprovecharon para, con las respuestas, dar a conocer sus propuestas y profundizar en los temas más álgidos del país y en los que la ciudadanía busca prontas soluciones para superar la desigualdad y la pobreza. Aunque en muchas ocasiones hubo discusiones, los candidatos fueron cuidadosos para no entrar en confrontaciones personales.

Esto tiene una explicación y es que a seis días de elecciones cualquier error no daría margen para corregirlo y la factura se cobraría en las urnas. Por eso, durante el debate se vio a unos candidatos prudentes en el uso de sus palabras, pausados al hablar y evitando la pelea directa. Seguramente una orientación de los estrategas de las campañas para evitar que una equivocación pudiera opacar el trabajo hecho en las últimas semanas.

Sin embargo, hubo roces entre Petro, Fajardo y Fico Gutiérrez, pero cuando alguno de ellos buscaba ‘abrir fuego’ el otro aspirante buscaba la manera de responder contundentemente sin generar una discusión amplia sobre el tema. Los tres candidatos estuvieron de acuerdo en que hay una preocupación con la Registraduría Nacional y lo que pueda ocurrir en la jornada electoral. Petro pidió garantías para las elecciones, Fico dijo que existen dudas sobre la organización electoral y Fajardo explicó que no tiene confianza alguna en el papel de Alexander Vega.

Eso sí, Gustavo Petro no aportó pruebas a las afirmaciones hechas en plaza pública sobre una supuesta suspensión de elecciones que se produciría en esta semana y solamente resumió una serie de noticias que se han publicado sobre el proceso que afronta el registrador Alexander Vega en la Procuraduría General.

Sin duda el tema del preconteto y el escrutinio preocupa a todos los candidatos porque con lo que ocurrió el pasado 13 de marzo, en las elecciones al Congreso, hay un manto de duda sobre lo que pueda pasar con los resultados. Sin embargo, los candidatos presidenciales señalaron que respetarán la voluntad popular, siempre y cuando, no haya información sobre anomalías en el proceso del conteo de votos.

Sergio Fajardo fue el que más sacó provecho de la ausencia de Rodolfo Hernández, y sus intervenciones las usó para presentar sus propuestas a fondo. No obstante, la frase de “No inspiro nada” opacó todas sus intervenciones y esas palabras fueron las que quedaron marcadas en los miles de seguidores que tuvo el debate definitivo de SEMANA y El Tiempo. Fajardo fue enfático en manifestar que, contrario a otros aspirantes a la Presidencia de la República, no ha recibido amenazas de muerte, afirmando que el miedo y la rabia no pueden seguir gobernando a la sociedad, pero se le ‘chispoteó' esa frase que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Durante las más de tres horas de debate quedó claro que los tres candidatos buscarán luchar contra la corrupción. En sus respuestas manifestaron que sería de una de sus banderas en caso de llegar a la Casa de Nariño. Fajardo le lanzó la pregunta a Fico sobre su postura de lucha contra la corrupción en el gobierno de Iván Duque y el candidato de Equipo por Colombia fue contundente. “En todos los gobiernos se presentan problemas, por un tema como el de Centros Poblados no se puede aceptar por ningún motivo. Pero me sorprende que ahora me atacas a mí por todo”.

El candidato Gustavo Petro también respondió una incómoda pregunta que le formuló Federico Gutiérrez. “Si en un eventual gobierno –no creo que vaya a ocurrir porque en tres oportunidades el país le dijo que no y esta será la cuarta– llega un pedido en extradición de Piedad Córdoba, senadora que usted hizo elegir, y si se tienen todas las pruebas, ¿firmaría esa extradición?, interrogó el candidato de la centroderecha. Petro, sin asomo de duda, respondió: “sí”. Y guardó silencio.

Durante los primeros minutos del debate hubo ese cruce de preguntas, que por un momento llevó a pensar que los aspirantes entrarían en un cruce de señalamientos. Hubo varias preguntas incómodas, discusiones entre los aspirantes por el Clan del Golfo, el denominado ‘perdón social’ y algunos apoyos políticos, pero ni el calibre de los temas logró que Petro, Fajardo y Fico se salieran de cabales y guardaron la compostura.

Durante algunos momentos hubo una especie de coquetería política entre los tres candidatos. Ante la pregunta de si el ganador invitaba a un café a los perdedores, todos coincidieron en que atenderían una invitación de quien gane en las urnas para dialogar sobre el futuro de Colombia y se mostraron dispuestos a trabajar en equipo. Eso sí, cada uno apostó a que será el ganador en las urnas, por lo que está claro que pasará después del 7 de agosto, cuando alguno de ellos tome posesión en reemplazo de Iván Duque.

A propósito de Duque, Fico Gutiérrez les pidió a sus contendores dejar de decir que él es el candidato del mandatario y del expresidente Álvaro Uribe. Dijo que deben dejar tranquilos a los expresidentes y explicó que no entiende por qué lo quieren atacar “a toda hora con el mismo cuento”. Aprovechando esos momentos de sinceridad, Fajardo también dijo no ser un “tibio” y dijo que no está perdiendo la elección y que en las urnas habrá sorpresas.

Gustavo Petro le dijo a Fico que desde ya lo puede considerar como el jefe de la oposición, pero el candidato de Equipo por Colombia aprovechó para responderle que él le dará todas las garantías para que, con el Pacto Histórico, puedan hacer política sin problema alguno. Petro y Fico se mostraron durante las tres horas, a pesar de algunas discusiones, como aspirantes abiertos al diálogo con diferentes sectores para gobernar.

Salud

En uno de los puntos donde hubo más coincidencias por parte de los tres aspirantes presidenciales, fue en el de la salud de los colombianos. Petro, Fico y Fajardo se mostraron en contra de acabar las EPS y son partidarios de mejorar el sistema. “No hay que acabar las EPS, eso sería un error. Haré unos contratos dignos en el mundo de la salud”, dijo Fajardo.

Gustavo Petro dijo que la prevención debe prevalecer para llevar médicos al hogar y así bajar tasas de mortalidad. “Quiero que la industria de genéricos crezca en Colombia, eso sería un paso grande”.

A su turno Federico Gutiérrez dijo que “se debe mejorar el modelo de salud y no acabar las EPS. Debemos vigilar que no se pierda la plata y acabar con la corrupción en el sistema”.

El glifosato fue otra de las discusiones que hubo en el debate y Petro planteó que no servirá para acabar con el problema del narcotráfico. “La política contra las drogas no se debe basar solo en el glifosato. No se ha mirado al campo como la manera de superar el hambre y de mirar a los campesinos con dignidad y respeto”, respondió Fico.

Con el desarrollo del debate no quedó claro qué papel jugará Sergio Fajardo en el caso de que haya segunda vuelta presidencial. Según las encuestas, Fajardo no lograría entrar en esa pelea, pero quedó claro que está totalmente distanciado de Gustavo Petro. Al ser consultado sobre su futuro si no gana en estas elecciones, el candidato respondió que seguiría trabajando por el país, pero no explicó de qué manera.

Fico y Petro tuvieron una discusión por un modelo de país que, por supuesto, es totalmente opuesto. El candidato del Pacto Histórico respondió a los críticos que lo comparan con Hugo Chávez y dijo que “Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del petróleo. Yo propongo que Colombia dependa de la agricultura, industria y turismo. Eso es totalmente diferente”. El aspirante de Equipo por Colombia le dijo a Petro que tenía una manera muy simple de minimizar los problemas de Venezuela “como violaciones de derechos humanos, corrupción, apoyo a grupos criminales como si fuera solamente un problema de hidrocarburos, pero ahí se ve el modelo económico que cada uno quiere”.

La ausencia de Hernández puede ser interpretada como una estrategia para no ser señalado en estos debates o sencillamente porque por las encuestas no crea necesario asistir para que los colombianos conozcan sus propuestas. Las cartas están jugadas, los candidatos ya cerraron sus eventos en plaza pública y solo resta que los colombianos tomen una decisión final en las urnas.

Lo cierto, según las encuestas, es que habrá segunda vuelta presidencial a menos de que haya alguna sorpresa el próximo domingo.