Final de Copa América 2024 dejó una noche de disturbios, en Bogotá hubo varios homicidios asociados a riñas entre hinchas

Poco después de que finalizara el partido de Colombia vs. Argentina, por la Copa América 2024, en la ciudad de Bogotá se registraron una serie de disturbios, mientras un gran número de hinchas estaban en las calles para acompañar al equipo en su cruzada por alzarse como campeón del torneo.

No obstante, la policía nacional ha destacado que la gran mayoría de riñas que se registraron durante la noche del domingo y la madrugada del lunes fueron controladas gracias al dispositivo de seguridad que se implementó en el país y también subrayó que a pesar de que en varias zonas de la nación hay día cívico el servicio de policía mantiene en todo el territorio nacional.

También hay que señalar al finalizar el duelo de Colombia vs. Argentina, los capitalinos tuvieron varias dificultades en materia de movilidad cuando pretendían retornar a sus hogares haciendo uso del sistema Transmilenio. Esto se debe a que no se previó que la hora de inicio del duelo entre Colombia y Argentina se postergaría, a causa de los disturbios presentados durante el ingreso al Hard Rock Stadium, y cuando llegó a su fin el encuentro, los ciudadanos descubrieron que Transmilenio ya no estaba prestando su servicio.