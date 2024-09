Fiscal Luz Adriana Camargo responde a su homólogo paraguayo tras acusarla de interferir en el caso Pecci: “buscamos la verdad”

A través de un comunicado, la fiscal General, Luz Adriana Camargo, le respondió este sábado, 7 de septiembre, a su homólogo paraguayo Emiliano Rolón, después de que la acusó de no permitir avances en la investigación del crimen del fiscal Marcelo Pecci por su orientación política. El reclamo de Rolón también le cayó al presidente, Gustavo Petro.

La respuesta de Camargo se dio horas después de que el fiscal General de Paraguay, Emiliano Rolón, aseguró en NPY, un medio de ese país que, “Hoy hay una suerte de incomunicación. No sé si voluntaria o no, pero la Fiscalía de Colombia no nos atiende, hay que entender que la situación política en Colombia cambió con la entrada en función de la nueva fiscal general (Luz Adriana Camargo), que obedece al presidente Gustavo Petro. Hasta hoy día ni siquiera respondieron a nuestra intención de tener una comunicación por lo menos a través de vía telemática”.