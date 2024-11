Fiscalía revela que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, ordenó la entrega de los sobornos de la UNGRD al senador Iván Name

En la diligencia judicial, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia advirtió que Sandra Ortiz fue pieza fundamental en el engranaje para mover los sobornos que llegaron a los bolsillos de dirigentes políticos, entre ellos el senador Iván Name y el representante a la Cámara, Andrés Calle.

El día 11 de octubre de 2023, según las pruebas recolectadas, se realizó una reunión en una suite de Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá. En ese encuentro estuvieron presentes: Iván Name, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz.

En el encuentro —que no superó los 15 minutos— se fijó la entrega de una importante suma de dinero al senador Name. Fue así como al otro día se hizo la primera entrega de 1.500 millones de pesos en una maleta; la cual fue entregada por la misma Sandra Ortiz en el apartamento en el que vivía Name, muy cerca al centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.