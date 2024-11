Fuerte jalón de orejas de Petro a su ministro de Educación: “debió haber venido aquí a dar la cara”

Esta zona es una de las más afectadas por las constantes lluvias que se han registrado en estos últimos días, tanto así que no se puede acceder por vía terrestre y ya se presenta un desabastecimiento de alimentos y tampoco cuentan con servicio de energía eléctrica.

El jalón de orejas de Petro a su ministro de Educación

En medio de unas declaraciones que estaba entregando a la comunidad, en donde habló sobre los logros del Gobierno Nacional en La Guajira, el jefe de Estado le mandó un fuerte regaño al ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, por no haberlo acompañado en su visita a la comunidad de esta región.

Petro se encontraba hablando de que hay una infinidad de conocimientos que la comunidad necesita, y aprovechó para lanzarle el duro dardo al MinEducación por no asistir a esta visita.

“Le he pedido a los ministros que vienen, porque el Ministro de Educación no vino, que tomen nota. El ministro de Educación debió haber venido aquí a dar la cara. Vino el ministro de Salud, y estuvimos visitando el hospital”, fueron las palabras de Petro.

"El ministro de Educación debió haber venido aquí a dar la cara", así fue el fuerte jalón de orejas del presidente Petro al representante de la cartera, José Daniel Rojas Medellín, por no haber asistido al encuentro en La Guajira. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Qbr0ywJqmV

Por otra parte, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno y La Guajira no se prepararon de manera adecuada ante, lo que él llamó, el colapso climático y fue por eso que la población afectada por las lluvias y las inundaciones tuvo que ser evacuada en helicópteros, debido a que en la zona no estaba operando de manera adecuada el hospital, puesto que aún no está terminado.