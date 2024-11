No guardó silencio el presidente Gustavo Petro, tras conocer que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación en su contra, por una presunta financiación irregular de su campaña tras el escándalo de Daily Cop.

“Pobre Daniel. Un hombre despistado en la vida. Con Daily corp no tengo más relación que con él mismo concejal al cual no he visto nunca en mi vida”, posteó Petro.