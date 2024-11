Presidente Gustavo Petro se mostró nervioso de cara a las elecciones presidenciales de 2026: “Nuestro deber es impedirlo”

El presidente Gustavo Petro lanzó este jueves, 14 de noviembre, un particular mensaje de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2026, año en donde constitucionalmente termina su mandato.

“Lo que el progresismo no hace con la extrema derecha, la derecha lo devuelve en venganza por mil. Por eso en Colombia no hablan de pacto, solo quieren la venganza. Quisieran hundir de nuevo el país en sangre por mantener sus privilegios. Nuestro deber es impedirlo con unidad y trabajo en el seno del pueblo ”, posteó Petro.

Es el caso del pasado 3 de octubre. en esa ocasión el jefe de Estado en una particular declaración, tras finalizar una agenda de trabajo de tres días en México, en donde participó de la posesión de la nueva presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, habló del futuro de Colombia.

“Pero allá estaba el retrato entre los presidentes de un campesino. Ya no quitan y guardan los retratos de los campesinos, de los indígenas y de los negros, porque solo quieren ver una especie de mausoleo de rostros blancos”. “No en México, en Bogotá era así, en México, no. En México está la foto de un campesino”, insistió en esa oportunidad Petro.