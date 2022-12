Lista la plata y los diseños para solucionar el problema de agua en Santa Marta que lleva siglos

Dos excelentes noticias se conjugan para hacer realidad uno de los deseos que representaban la necesidad de una solución definitiva al desabastecimiento de agua; propósito que ha sido prioridad para la alcaldesa Virna Johnson y el gobernador Carlos Caicedo, quienes anunciaron la culminación de los estudios para la planta de tratamiento de agua potable El Curval y la forma cómo se financiará este proyecto trascendental para la ciudad.

“Gracias a 10 años de trabajo de saneamiento de las finanzas de Santa Marta, podemos darle la buena noticia a los samarios de que radicamos ante el Concejo el proyecto para las vigencias futuras por 1.68 billones de pesos, que nos permitirán con recursos propios, la ejecución de las obras de la planta El Curval para darle agua a samarios y visitantes”, indicó la alcaldesa Virna Johnson.

Según lo mencionado, tales gobiernos trabajaron en la estructuración de estudios técnicos y diseños en detalle del proyecto de la planta de El Curval, que consiste en la captación de los ríos Guachaca y Buritaca; estudios que fueron financiados con los recursos que la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Magdalena gestionaron igualmente ante Cenit.

“Luego de 7 años de intenso trabajo, hemos terminado la tercera y última alternativa para la solución definitiva del agua potable para Santa Marta; las dos anteriores alternativas; Magdalena, Toribio y Córdoba no avanzaron por el incumplimiento y saboteo de los anteriores gobiernos nacionales y sus aliados políticos”, sostuvo el gobernador Carlos Caicedo.

Se caen las acusaciones por presuntos sobrecostos por mercados de la Gobernación del Magdalena

Todo sucedió luego de que un ciudadano instaurara una denuncia en contra de Carlos Caicedo en su rol de gobernador del departamento, para que se verificaran los costos que se efectuaron en la compra de víveres a una cadena de almacenes, que tenían la finalidad de socorrer a las familias más vulnerables durante la pandemia del covid-19, con mercados.

La compra habría sido por un valor de 4.203.803.000 pesos, a lo cual se le hizo verificación de precios, teniendo en cuenta tres fuentes, que fueron los precios mayoristas de los alimentos reportados por el sistema de información de precios y abastecimiento del sector agropecuario (SIPSA-Dane), los precios de alimentos ofrecidos por almacenes Éxito a través de su sitio web oficial y un proceso de verificación en in situ en la misma cadena de supermercados en la ciudad de Santa Marta.

La investigación concluyó que finalmente no se hallaban las características correspondientes a dicho delito dentro de la acción denunciada y, por tanto, no era posible atribuir una apropiación ilícita de recursos a Caicedo, dado que la información recogida no demostraba el hecho, razón por la cual la denuncia interpuesta se desplomó y debió ser archivada.

“El tema de los mercados, acción que le permitió solamente a algunos buscar desdibujar los procesos, creo que más emblemáticos de Colombia, de los mercados más robustos que le duraron más tiempo a la gente, porque no eran mercados solamente para que el gobernante de turno se tomara fotos con la gente más vulnerable, era realmente resolver un problema de hambre en un departamento donde hay tantas personas carentes de tantos recursos”, señaló Caicedo en rueda de prensa frente al tema.