Motocarristas bloquean importante vía de Barranquilla; esto es lo que piden

Desde muy temprano, este martes 29 de noviembre, un gremio de conductores de los llamados motocarros en Barranquilla decidieron salir a las calles a protestar por supuestas injusticias en su contra y para exigir la legalización del transporte que ya se ha convertido de uso masivo en algunas zonas de la ciudad, pero con mayor fuerza en el Área Metropolitana y en municipios como Soledad y Malambo.

La protesta conllevó a un bloqueo en la transitada calle 30, a la altura del sector Hipódromo que comunica a la ciudad con el municipio de Soledad y conduce también al aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

Motocarristas del municipio de Soledad salieron a protestar por la no inclusión en el descuento del 50% del SOAT. Además piden que sean constituidos como un transporte público legal, y no continuar bajo la informalidad. pic.twitter.com/4tMKL2hBmU — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) November 29, 2022

Para los motocarristas el objetivo principal de la manifestación es alzar la voz para ser incluidos en el descuento que fue anunciado el gobierno para los vehículos que tienen un cilindro menor a 200 CC, para el Soat por el 50 %, asegurando que ellos no están incluidos aun cuando deben pagarlo, siendo su transporte ilegal.

El pasado viernes 18, en Barranquilla, las protestas y bloqueos fueron por cuenta de los taxistas que también pedían en su caso un descuento en el paquete que deben pagar obligatoriamente del seguro social.

“El valor que el Gobierno ha fijado a nosotros es un valor de 270.000 pesos y hay un paquete que cuesta un poco menos y cubre lo mismo que cubre el de 270.000 pesos y también es cierto que un porcentaje del 25 o 45 % de los taxistas ya son pensionados por eso lógicamente solo deberían pagar ARL”, puntualizó un taxista que habló con SEMANA.

Entre las razones de la manifestación de los conductores de taxis estuvo precisamente la ilegalidad en el transporte que es lo que hoy piden los conductores de los llamados motocarros, pues piden ser constituidos como transporte público legal.

Protestas y bloqueos en vía Barranquilla-Santa Marta

En la vía que comunica la ciudad de Barranquilla con Santa Marta igualmente se registraron bloqueos, pero en ese punto por la comunidad de Sitionuevo, que pide ayuda por las afectaciones que ha dejado la ola invernal y por las ayudas que, aseguran, no han llegado a sus manos.

Luis Miguel de las Agua Noriega, un comerciante del municipio, grabó un video que ha sido difundido en el que explica la grave situación en el sitio y cómo el mal estado de la vía ha afectado incluso la actividad comercial.

“Hemos quedado incomunicados vía terrestre, yo como comerciante me he visto afectado, no he podido ingresar al municipio desde ayer y mi vehículo se quedó de este lado del Atlántico por los arroyos que se han hecho en la vía, en la entrada de la Prosperidad”, dijo el comerciante en la grabación publicada por CTV Barranquilla.

Las afectaciones de la vía comienzan desde el corregimiento de Palermo que conduce hacia Sitionuevo y al resto de municipios ribereños, por lo que piden la intervención urgente de la Gobernación del Magdalena.

“Nos han prometido arreglarla y no hemos visto solución alguna y por eso le pido a la Gestión del Riesgo y al gobernador que miren hacia Sitionuevo, que miren hacia el Magdalena, pro favor esto no lo estamos haciendo con el fin de perjudicar a nadie, sino de hacernos ver de hacernos escuchar y buscarle solución a esta problemática”, concluyó diciendo Noriega.