Luz verde a compra de tierras del presidente Petro a ganaderos: será a precio comercial, priorizando el Caribe y el Magdalena Medio

El Gobierno nacional anunció que está en firme el proceso de compra de tierras a ganaderos en el marco de la reforma agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro, se definió que será a precio comercial, con una priorización especial en el Caribe colombiano y en el Magdalena Medio.

Trascendió en esa reunión de alto nivel que el Ministerio de Agricultura recibió una oferta oficial por parte de los ganaderos de 20.000 hectáreas, las cuales entrarán según las autoridades en una revisión con lupa sobre la productividad de las tierras.

La ministra de Agricultura Cecilia López al término del encuentro que se llevó a cabo en la Presidencia de la República, destacó los avances que ha tenido la iniciativa y los acuerdos que se han logrado con los ganaderos.

“Nos fue excelente arrancamos definitivamente ya con todas las desiciones para comprar las tierras, ya tenemos tierras que estamos analizando y el Gobierno ha decidido comprar tierras, las tierras de Fedegán en la región Caribe y en el Magdalena Medio, ahí vamos a concentrar toda la operación del catastro multipropósito”, sostuvo la ministra.

Cecilia López Montaño, durante la presentación oficial de la Agencia Nacional de Tierras. - Foto: Ministerio de Agricultura

Y agregó: “Debemos concentrarnos en detectar las tierras que no están siendo productivas de los campesinos con las tierras para que se puedan producir y así generar una dinámica económica y una dinámica social muy importante”.

“Está pendiente la tarea de la financiación, con una compra que debe ser absolutamente transparente, cerramos el año ya con todo el aparato listo del proceso, nos faltan algunos detalles como financiar el catastro que debe ir enfocado en el Caribe, pero eso tiene un examen muy cuidadoso y es en la frontera agrícola actual donde esta la tierra que debemos redistribuir”, anotó Cecilia López.

Pulla del presidente Petro a la ganadería

Cabe señalar que hace varias semanas, el presidente Gustavo Petro pronunció un fuerte discurso en contra del sector ganadero en medio de XXXIX Congreso de ese gremio, que se llevó a cabo el pasado 17 de noviembre en Barranquilla. El mandatario aseguró que el ganado sería una de las actividades que más influye en el cambio climático y que por eso, en el caso del país, hay que tomar medidas para reducirla. “Esa actividad nos acerca a la extinción de la especie”, dijo el mandatario en el encuentro.

Petro aseguró que la oleada invernal que se está presentando en el país tendría que ver con los gases de efecto invernadero que conlleva esta actividad, incluso, según dijo, más que otras actividades como las fábricas o el uso de vehículos. Y reconoció que durante años muchos estaba equivocado al pensar que era distinto.

El Gobierno nacional y la Federación Nacional de Ganaderos, firmaron el acuerdo de compra de 3 millones de hectáreas dentro de la política de reforma agraria que adoptará esta administración para permitir el acceso a tierra en varias regiones del país. - Foto: Gustavo Petro/Twitter/@petrogustavo

“Ese cambio que estamos sufriendo en una de sus consecuencias, que es esta oleada invernal, que no es un desastre natural, es la consecuencia de un sistema económico que se niega un hoy (...) a pagar los daños y perjuicios que ha traído un alto estándar de vida cimentado, nunca antes alcanzado. Produce una transformación química en la atmósfera, cambia a escala planetaria los ciclos del agua y provoca las catástrofes visibles cada vez mayores y las invisibles cada vez mas mortales, como los virus”, afirmó Petro.

Y sentenció: “La principal rama económica que produce esa situación en los países desarrollados no es el uso del carro, no es la cantidad de fábricas que necesitan de esa energía para hacer esa industria de esos países, sino es un tipo de ganadería y un tipo de agricultura, cuyo camino nosotros ya no podemos ni debemos imitar”, afirmó el mandatario.

Asimismo, dijo que en el caso de la ganadería extensiva hay 15 millones de hectáreas en el país que deberían estar destinadas para sembrar cultivos de alimentos como maíz y otros productos agropecuarios, para que además puedan generar más empleo en ese sector.

“Si eso se lograra en el Caribe colombiano se desarrollaría, no tendría pobreza. No habría hambre en Barranquilla”, le dijo Petro al alcalde Jaime Pumarejo. Según el mandatario, ese sería el principal problema de la capital del Atlántico y aseguró que esa problemática, sumada a los fenómenos climáticos que se están presentando, incrementa los problemas en la ciudad, como en otras regiones del país.