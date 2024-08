Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, revela los compromisos que adquirió el Gobierno Petro con los habitantes de La Mojana

Quedó claro que a los habitantes de la región no les interesa escuchar las discusiones políticas sobre si anteriores gobiernos tomaron decisiones correctas o no, y sencillamente quieren acciones concretas para superar los problemas.

Como Carlos Carrillo, director de la UNGRD, intentó orientar la discusión al tecnicismo y a la lucha de clases, los gobernadores lo convencieron de que ese asunto no era importante para la región y que las afectaciones del invierno no se solucionan con pensamientos ideológicos.

La situación de fondo es que el problema de ‘Caregato’ sigue latente, las inundaciones no se detienen y el sufrimiento de la gente es innegable. Todo esto ocurre mientras que la UNGRD mantiene un pulso con el contratista, a quien señalan de incumplir y por tal motivo no giran los recursos para el avance de la obra.

“Van a tener en esta dirección un dique inquebrantable; no me van a hacer violar la ley. Si el contratista incumple, no se le puede pagar”, dijo Carrillo.