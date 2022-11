Gremio de motociclistas anuncia nuevas protestas a nivel nacional; esta es la fecha

Desde hace varias semanas, el gremio de motociclistas viene anunciando su salida a las calles a protestar, esto con el objetivo de llamar la atención del Gobierno nacional, puesto que manifiestan sentirse inconformes por el incumplimiento a los acuerdos llegados previamente.

Esta jornada de manifestaciones se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de noviembre en diferentes puntos a nivel nacional; Julián Forero ‘Fuchi’, líder de los Street Brothers y Miguel Forero, líder del colectivo SOS Motocultura, explicaron por medio de una transmisión en vivo por la red social Facebook, cuáles son los puntos claves de la movilización.

“Había unas condiciones y ellos -el Gobierno]-han fallado. Nosotros no nos vamos a arrodillar porque los afectados son ustedes -los motociclistas- que no consiguen el Soat, que los están persiguiendo en las calles, que les están inmovilizando las motos y no los dejan trabajar, como a los de las plataformas”, señaló Forero.

En las últimas semanas, motociclistas han denunciado, por medio de diferentes canales, dificultades para obtener el Soat en el país. Además, líderes del gremio manifiestan una presunta persecución por parte de la Policía de Tránsito. Por otro lado, otra de las razones por las que saldrán a marchas, es debido a las restricciones de parrillero en varias ciudades del país.

“Nos mamamos. Seguimos con el negocio de patios y grúas a nivel nacional y no pasa nada. No hay mantenimiento de malla vial, los motociclistas se están matando y nadie responde. Nos volvimos la caja menor de la Policía de Tránsito”, agregó Forero.

Por su parte, el líder de los Street Brothers sostuvo que el Gobierno no les cumplió la promesa de resolver el problema del Soat, el cual se ha vuelto de difícil acceso en Colombia. Según los primeros acuerdo, el Ministerio de Transporte debía presentar una solución para el 31 de octubre, luego la fecha se corrió para el 4 de noviembre. Ese día anunciaron un nuevo retraso, hasta el 11 de este mes, sin embargo, a la fecha aún no obtienen respuestas.

“En la movilización y la hora cero vamos a exigirle al señor presidente que nos reciba en su despacho, porque ya nos dimos cuenta de que el único que tiene el poder de tomar decisiones es él, de ahí para abajo son una manada de títeres y de payasos, que todo lo que hacen es endulzar a la gente calentar a la gente y nunca le solucionan nada”, manifestó ‘Fuchi’.

Según manifestaron los líderes, en los próximos días estarán informando los puntos de concentración para la protesta a nivel nacional.

Motociclistas de Cartagena tienen nuevo decreto

Luego de que el gremio de motrabajadores saliera a las calles a exigir cambios en el Decreto 1542, que les prohibía la circulación por la ciudad con parrillero hombre a bordo durante un mes, en la tarde del pasado martes, el Distrito reveló el nuevo decreto que entró en vigencia.

La Alcaldía expidió el decreto 1579 del 15 de noviembre de 2022, el cual adopta las nuevas medidas de movilidad y seguridad relacionadas con la circulación de motocicletas con parrillero hombre en la ciudad.

Con esta nueva normativa queda derogado el Decreto 1542 del 4 de noviembre de 2022, que prohibía el parrillero hombre en toda la ciudad y quedan vigentes las siguientes medidas.

Registro y caracterización de conductores

Según el documento permitirán la circulación de motos con parrillero hombre en las vías donde no haya restricciones, siempre y cuando los conductores se inscriban y registren en la página web del Distrito en el enlace: bit.ly/motosCartaqena o https://ee.cartaqena.qov.co/x/QUFqTFa5.

En el enlace podrán diligenciar la encuesta de caracterización socioeconómica de conductores de motocicletas en Cartagena y que cumplan con todos los requisitos de ley para circular.

¿Continuará la prohibición de parrillero hombre?

Como segunda medida del Decreto 1579, mantiene la prohibición de la circulación de motocicletas, incluyendo los cuatrimotos, tricimotos y motocarros, en las vías de los barrios: Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Manga, Pie de la Popa, El Cabrero, Crespo, y Alto Bosque.