Si le preocupan las alzas de productos y del Soat, tenga en cuenta esto

El Gobierno nacional dio a conocer que para defender el ingreso de los colombianos y enfrentar la inflación fue adoptada una medida para que las alzas de los productos y servicios ya no estén vinculadas al incremento del salario mínimo.

Así lo dio a conocer José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, quien confirmó que la decisión fue adoptada en el último Consejo de Ministros, en la Casa de Nariño.

Aseveró que “el Consejo aprobó, como una de las medidas en contra de la inflación, que vamos a proceder a desindexar del salario mínimo todos los productos y servicios. La discusión es que hay unos por decreto y otros por ley. Entonces vamos a hacer las dos”.

Se expedirá decreto

De igual forma, el Gobierno expedirá el decreto, “eliminando la llamada indexación del salario mínimo de una gran cantidad de productos y servicios; y al mismo tiempo se presentará un proyecto de ley para desindexar los que están por esta vía”.

Agregó que ahora serán vinculados a la inflación básica. La inflación anual en Colombia va en el 12,22 % con corte a octubre de este año.

De igual forma, uno de los servicios que están regidos por el salario mínimo y que cambiarán con esta propuesta son las tarifas del Soat, el rango tarifa del impuesto de registro.

Aquí también entra la sanción por defectos de encajes de establecimientos de crédito y las sanciones por utilización del azúcar como insumo en la fabricación de la panela.

Otros productos que ya habían sido desvinculados o desindexados este año fueron las cuotas moderadoras y copagos en salud; las expensas por trámites ante curadores urbanos, las sanciones económicas impuestas por el incumplimiento a las obligaciones migratorias y las multas y sanciones de ámbito laboral; las tarifas de centros de diagnóstico automotriz, y los de enseñanza automovilística, entre otros.

Inclusión

El ministro Ocampo también dio a conocer que uno de los objetivos de este gobierno es impulsar la inclusión crediticia.

Explicó que para alcanzar este propósito el sector solidario jugará un papel trascendental que permitirá fortalecer la economía popular.

Además, para los próximos años el reto específico es articular una oferta de servicios de financiamiento formales para los micronegocios que no tienen microcréditos vigentes.

Hoy en día Colombia tiene 4,9 millones de micronegocios, de los cuales el 69% no cuenta con microcrédito. En este sentido, la mayoría de los negocios no solicitó créditos el último año porque consideró que no los necesitaba, por aversión al riesgo o porque no cumplía con los requisitos.

Las principales razones de rechazo, entre los que solicitaron crédito, estuvieron asociadas con la falta de fiador, los reportes negativos y por no contar con historial crédito.

Agregó Ocampo que en Colombia hay una diversidad de instituciones especializadas en la colocación de microcrédito y que es por esto que el objetivo del programa de inclusión crediticia del Grupo Bicentenario es incluir a 1 millón de micronegocios en el cuatrienio, lo que representa un incremento del 20%.

Explicó que se trata de micronegocios de la economía popular, entre urbanos, rurales y pequeños productores de bajos ingresos.