La millonaria cifra del inodoro espacial más avanzado de la nave Orión en Artemis 2: su costo desató polémica

La misión Artemis II, considerada el primer viaje tripulado hacia la órbita lunar en más de cinco décadas, inició con algunos inconvenientes técnicos poco después de su despegue el miércoles 1 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida (Estados Unidos). A pesar de estos contratiempos iniciales, la tripulación logró continuar con el desarrollo de la expedición.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el elevado costo del sistema sanitario instalado en la nave Orión. Este inodoro alcanzó un valor de 23 millones de dólares, lo que generó críticas y cuestionamientos en torno al uso de recursos públicos dentro de los programas de exploración espacial.

De acuerdo con Guinness World Records, este dispositivo se posiciona como el segundo inodoro más costoso registrado hasta la fecha. Solo es superado por el utilizado en el transbordador Endeavour en 1992, cuyo precio actualizado se estima en unos 70 millones de dólares.

Un baño en una nave espacial: se trata de la primera vez que los astronautas cuentan con un inodoro. Foto: DW

La NASA dedicó cerca de seis años al desarrollo de este sistema, denominado Universal Waste Management System (UWMS). Fabricado en titanio y diseñado para operar en condiciones de microgravedad, el dispositivo busca mejorar la higiene y seguridad de los astronautas, eliminando la necesidad de recurrir a métodos más rudimentarios como las bolsas plásticas utilizadas en misiones anteriores.

El sistema sanitario forma parte de la cápsula Orión, diseñada para llevar a cabo la primera misión tripulada que rodeará la Luna en más de 50 años. Su incorporación representa un salto tecnológico frente a soluciones anteriores empleadas en vuelos espaciales.

Donald Trump habló con la tripulación de Artemis II y destacó el impacto histórico de la misión. Foto: NASA

La NASA defendió la inversión de 23 millones de dólares en el desarrollo del UWMS, argumentando la necesidad de contar con un dispositivo capaz de operar en entornos extremos y adaptado tanto para hombres como para mujeres. El sistema emplea un mecanismo de succión al vacío que permite recoger líquidos y residuos sólidos sin que estos se dispersen dentro de la nave.

El elevado costo no solo se explica por los materiales utilizados, como el titanio fabricado mediante impresión 3D, sino también por los años de investigación, pruebas en condiciones de microgravedad y la integración de tecnologías automatizadas que garantizan su funcionamiento seguro.

La tripulante Christina Koch estuvo a cargo de revisar el funcionamiento del baño antes de ser instalado en la cápsula Orión. Foto: DW

Durante el vuelo de Artemis II, la tripulación enfrentó una falla en la manguera destinada a la recolección de orina poco después del lanzamiento. Aunque el problema fue solucionado rápidamente, obligó a los astronautas a utilizar temporalmente métodos alternativos hasta restablecer el sistema.

El UWMS representa una mejora significativa respecto a los baños utilizados en la Estación Espacial Internacional. Según el portal especializado Space.com, este nuevo diseño es un 40% más liviano y ocupa un 65% menos espacio, optimizando el uso del interior de la nave y facilita su manejo incluso con trajes voluminosos.

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Cada integrante de la misión dispone de un embudo personal conectado a una manguera flexible, mientras que los desechos sólidos se almacenan en bolsas selladas dentro del sistema para su posterior retorno a la Tierra. En el caso de la orina, esta es tratada químicamente y expulsada al espacio varias veces al día, reduciendo riesgos sanitarios y evita acumulaciones.

De acuerdo con informes de Popular Science y la cadena BBC, este tipo de tecnología forma parte de una red de sistemas avanzados ya presentes en distintas plataformas orbitales, como la estación Tiangong y las naves Soyuz, Crew Dragon y Shenzhou.