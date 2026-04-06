Más de 50 años después: Artemis 2 y los hitos que marcarán la historia en el sobrevuelo lunar de la NASA

Un equipo de astronautas volará este lunes, 6 de abril, alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo, el punto más importante de la misión Artemis II.

El sobrevuelo durará cerca de siete horas, desde las 2:45 p. m., hora del este de Estados Unidos, es decir a la 1:45 p. m., hora Colombia.

La NASA transmitirá el sobrevuelo en su página web, así como en YouTube, Amazon y Netflix, con comentarios tanto de astronautas a bordo de la nave espacial como de expertos en el centro de Control de Misión en Houston, Texas.

Dada la distancia, la NASA advirtió que la calidad del video en la transmisión en vivo puede ser deficiente en algunos momentos.

¿Cuáles son los Hitos históricos que ha logrado la misión Artemis II?

Por primera vez una mujer, Christina Koch; un hombre negro, Victor Glover, y un astronauta no estadounidense, Jeremy Hansen, alcanzarán a la Luna.

Hasta ahora, solo los astronautas de las misiones Apolo han alcanzado el satélite, entre 1968 y 1972.

Poco después de iniciar el sobrevuelo, la tripulación de Artemis II también estará a la mayor distancia de la Tierra alcanzada por cualquier humano: 406.772 kilómetros. Así, superará por 6.600 kilómetros el récord de del Apolo 13.

🚨 Hoy vivimos un día HISTÓRICO con #ArtemisII. Estos son los hitos clave del sobrevuelo lunar. Horario CEST



📍 19:56 – Superan el récord de distancia del Apolo 13.

📍 20:45 – Comienza el periodo de observación lunar.

📍 00:47 – Pérdida de señal al pasar tras la Luna.

📍 01:02 –… pic.twitter.com/q0ARLih5x3 — Fuera de Órbita (@fuera_d_orbita) April 6, 2026

Estos son los otros hechos más importantes del evento:

Silencio absoluto

Habrá un periodo de unos 40 minutos durante los que la comunicación con Artemis II será nula, mientras los astronautas pasan por la cara oculta de la Luna.

“Será emocionante, de una manera algo aterradora”, dijo a la AFP Derek Buzasi, profesor de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Chicago.

Como un balón de baloncesto

Los vuelos de las misiones Apolo llegaron a realizar sobrevuelos a unos 110 kilómetros sobre la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a 6.500 kilómetros de distancia en el punto más cercano.

Artemis 2 tiene el inodoro espacial más avanzado, pero esconde un detalle incómodo: así funciona el baño de los astronautas

La nave seguirá una cuidadosa trayectoria para dar una vuelta alrededor de la Luna sin entrar en su órbita.

Esa distancia permitirá a los astronautas ver completa la superficie de la Luna, incluidas regiones cerca a sus dos polos.

Verán el satélite “más o menos del tamaño de un balón de baloncesto sostenido con el brazo extendido”, explicó a la AFP Noah Petro, director del laboratorio de geología planetaria de la NASA.

La cara oculta de la Luna

El sobrevuelo pasará por la cara oculta de la Luna. Los astronautas de la misión Apolo también la sobrevolaron, pero estaban muy cerca para verla en su totalidad.

La actual tripulación podrá ver regiones que hasta ahora solo habían sido captadas por dispositivos robóticos de imagen.

La tripulación de @NASAArtemis II se prepara hacer historia. ✨



Durante el sobrevuelo lunar de hoy, los astronautas observarán el lado lejano de la Luna, que nunca ha sido visto antes por ojos humanos pic.twitter.com/xhDi06k0bi — NASA en español (@NASA_es) April 6, 2026

Los astronautas han entrenado durante años para observar y describir las formaciones geológicas de la Luna de la manera más exacta posible. Con esta información, los científicos de la NASA esperan conocer nuevos datos sobre la composición de la Luna y su historia.

Eclipse solar

Hacia el final del sobrevuelo, los astronautas experimentarán un fenómeno extraño: un eclipse solar. Durante unos 53 minutos, su nave estará perfectamente alineada con la Luna y el Sol, lo que hará que la estrella desaparezca de la vista.

Tendrán entonces la oportunidad de estudiar la la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que se volverá visible como una especie de halo luminoso.

Hacia el final del sobrevuelo, los astronautas experimentarán un fenómeno extraño: un eclipse solar. Foto: Anadolu via Getty Images

También estarán atentos a posibles destellos de luz causados por meteoritos que choquen contra la superficie lunar.

El “amanecer de la Tierra”

En un momento, los astronautas podrán ver a la Tierra desaparecer y reaparecer detrás de la Luna.

Su posición les permitiría recrear el famoso “amanecer de la Tierra” fotografiado por la misión del Apolo 8 en 1968.

El astronauta William Anders en su icónica fotografía capturó el brillante azul de la Tierra contra la inmensa oscuridad del espacio, con la superficie monocromática y llena de cráteres de la Luna en primer plano.

*Con información de AFP.