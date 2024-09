Gustavo Petro en la Asamblea Nacional de la ONU. Las 10 frases más impactantes: “Soy el presidente del corazón de la tierra”

El discurso del presidente Petro en la ONU había generado mucha expectativa. El primer mandatario llegó a Nueva York hace unos días para participar en la Asamblea General de ese organismo internacional. Su tema central fue la conservación del medio ambiente y, en especial, de la Amazonía. Sin embargo, el líder colombiano se despachó contra varios temas internacionales y no dejó títere con cabeza. “Hoy estoy orgulloso de presentarme ante ustedes como el presidente del corazón de la tierra”, dijo como primera frase.

Petro comenzó con un vainazo a los líderes mundiales reunidos en ese lugar. “En este recinto, la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto, en la cantidad que tenga de aviones de guerra y, en el fondo, en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad. El poder de un país en el mundo ya no se ejerce por el tipo de sistema económico o político, o de ideas que irradie, sino por el poder de destruir la vida de la humanidad. Los que no tenemos ese poder de destrucción, al contrario, los que tenemos el poder de sostener la vida en el planeta, hablamos sin mucha atención prestada y muchas veces quizá solo para nuestros propios pueblos”, dijo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se dirige a la 79ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 24 de septiembre de 2024. (AP Photo/Richard Drew) | Foto: AP

En los casi 20 minutos que duró su intervención habló de lo que se vive en Gaza, de Benjamin Netanyahu, de la oligarquía, de la inequidad y de los riesgos de la inteligencia artificial. Estas fueron sus frases más impactantes. “Aquí hablamos, pero no se nos escucha”, aseguró.

1. “Es el poder de destrucción de la vida lo que da volumen a la voz en el recinto de las Naciones Unidas”

El presidente colombiano criticó duramente a los presidentes de las potencias del mundo. “No nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza, aunque seamos mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad; no nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo, es decir, no nos escuchan los presidentes de los países que pueden destruir la humanidad. Si pedimos que se cambie la deuda por acción climática, no nos escuchan las minorías poderosas. Si pedimos que dejen las guerras para concentrarnos en la transformación rápida de la economía del mundo para poder salvar la vida y la especie humana, tampoco nos escuchan. Es el poder de destrucción de la vida lo que da volumen a la voz en el recinto de las Naciones Unidas y no se escucha la voz de las naciones que pedimos unir el esfuerzo humano en pos de la existencia. Sin embargo, quizás ya no hablamos para que nos escuchen y dialoguemos con los presidentes del poder mundial, sino para que escuchen a los pueblos del mundo”, dijo.

Una vista general de la sala durante el primer día de la sesión especial de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Palestina en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 17 de septiembre de 2024. | Foto: Anadolu via Getty Images

2. “Hoy las cosas están peores que hace un año”

Petro hizo una reflexión sobre la destrucción que vive la naturaleza por cuenta de la actividad desmedida del hombre. “Se han quemado once millones de hectáreas en la selva amazónica en tan solo un mes por el calentamiento global y la crisis climática. Los científicos dijeron que si se quemaba la selva del Amazonas llegábamos al punto de no retorno climático, donde las decisiones humanas para detener el colapso ya serán inocuas. Pues bien, la selva amazónica se está quemando. Las campanas ya doblan por todo el planeta por ti, por nosotros, por la vida y la humanidad, como dijera Ernest Hemingway. Las campanas no solo doblan por ti, sino por toda la vida. Ha comenzado el fin”, aseguró.

3. “Cuando muera Gaza, morirá la humanidad”

Franja de Gaza | Foto: getty images

“Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina sin que hubiera estallado la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas, y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales en propiedad de los grandes capitales, reordenan el mundo sin democracia, sin libertad. El proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida, mientras los racistas, los supremacistas, los que creen estúpidamente que los arios son la raza superior se aprestan a dominar el mundo esgrimiendo el terror de las bombas sobre los pueblos”, aseguró el presidente Petro sobre lo que se vive en Medio Oriente.

“El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción y su demostración es Gaza. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad. Resulta que el pueblo de Dios no era Israel, ni los Estados Unidos de Norteamérica, sino que era la humanidad toda y los niños de Gaza eso eran: humanidad, el pueblo elegido de Dios. Están matando al pueblo elegido de Dios: los niños de la humanidad”, concluyó.

4. “Dónde se encuentra la lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza”

El presidente se despachó contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “Hay una razón para este Armagedón del mundo contemporáneo. En la sinrazón de los gobiernos que aplauden el genocidio y que no actúan pronto para cambiar las economías hacia la descarbonización hay una lógica. La lógica no está en el mundo político, ni en este atril donde hablan todos los presidentes”, comenzó diciendo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el monumento estatal al líder sionista Zeev Jabotinsky en el cementerio militar Monte Herzl en Jerusalén, el 4 de agosto de 2024. (Foto de Naama Grynbaum / POOL / AFP) | Foto: AFP

“La lógica está afuera y se llama desigualdad social. Oxfam dice que el 1 % más rico de la humanidad tiene más riqueza que el 95 % de toda la humanidad junta. Es en esta desigualdad alcanzada, la mayor de nuestra historia como especie, donde se encuentra la lógica de la destrucción masiva desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza. Netanyahu es un héroe para el 1 % más rico de la humanidad porque es capaz de mostrar que los pueblos se destruyen bajo las bombas”, aseguró tras insultar al líder de la nación judía.

5. “La oligarquía global lleva a la humanidad a su propia extinción”

“Si la riqueza la medimos en CO2 emitido y no en dólares, tenemos la respuesta: el 1 % más rico de la humanidad es responsable de la crisis climática que avanza y se opone a acabar el mundo del petróleo y del carbón porque es la fuente de su riqueza. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la Tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas, ellos son los dueños de los medios de comunicación, ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia; como en la película No mires arriba, ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y qué debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura gritan ‘viva la libertad, carajo’, pero es sólo la libertad del 1 % más rico de la población mundial que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. El libre mercado no era la libertad, sino la maximización de la muerte”, aseguró el presidente.

Gustavo Petro (AP Photo/Seth Wenig) | Foto: AP

“Ese 1 % más rico de la humanidad, la poderosa oligarquía global, es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, o de Sudán, o se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99 % restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo y apropiándose y acumulando cada vez más su riqueza. La oligarquía global lleva a la humanidad a su propia extinción. Y la política le rinde pleitesía abandonando por completo la idea de la libertad y del poder de los pueblos, la idea de la democracia. La pregunta que hay que hacer desde esta tribuna es si los pueblos se dejarán. Ya no hay más tiempo, los gobiernos son incapaces de detener la extinción de la vida. Hoy hay que escoger si es la vida o es la codicia, si es la humanidad o es el capital”, dijo.

6. “Quizá la palabra ‘socialismo’ hoy tiene una nueva significación”

El presidente utilizó esta expresión para hablar de su concepción de lo que debe ser el trabajo. “Quizá la palabra ‘socialismo’ hoy tiene una nueva significación. Los cerebros que son la base verdadera del trabajo hoy están más conectados que nunca. Hoy el saber humano es más colectivo que nunca. Ayudarnos siempre fue la magia que nos permitió sobrevivir durante un millón de años. Los individuos solos son débiles y terminan en manos del fentanilo, de la derrota humana. Las personas somos fuertes si nos ayudamos, y esta ayuda alcanza la escala planetaria. La ayuda mutua, la construcción colectiva del saber, la humanidad como nuevo sujeto político, es la base de una nueva significación del socialismo”, aseguró.

7. “A la inteligencia artificial hay que controlarla desde un poder público mundial”

Apple anunció un nuevo iPhone creado para inteligencia artificial generativa mientras busca impulsar las ventas y demostrar que está a la altura en la carrera tecnológica. (Foto de Nic Coury / AFP) | Foto: AFP

El primer mandatario puso de presente su desconfianza en la inteligencia artificial y los efectos que esta puede tener en el mundo. “Somos lo más avanzado de la vida, la vida inteligente. La vida inteligente debe defenderse y defender las otras vidas de la oligarquía global. Una nueva riqueza debe construirse ya no basada en el petróleo, sino en la intensidad, en el trabajo creador y libre que permite la altísima productividad alcanzada, incluida la inteligencia artificial a la que hay que controlar desde un poder público mundial. La productividad permite el tiempo libre y creador, la juntura en red de los cerebros humanos, la mayor potencia jamás alcanzada y esta red neuronal de la humanidad es la que puede permitirnos vencer con la bandera levantada, la bandera de la vida”, dijo.

8. “Esa batalla indudablemente es una revolución mundial”

El presidente Petro hizo una mención a los líderes mundiales. “Ya no les hablo a Biden, a Macron, o a Scholz, o a Xi Jinping, o a Putin. De la China recojo su idea de un diálogo entre civilizaciones; de Europa, su proyecto de pacto social; de Estados Unidos, su amor a la democracia original de sus padres fundadores; de Suramérica, su diversidad huracanada, su jinete abanderado, su Simón Bolívar; del África, sus tambores que llaman a comunicarnos con los espíritus de la naturaleza; de Jesús, la idea del amor universal, su juntura de la luz con la vida.

De esas fuentes civilizatorias que están en todos los pueblos del mundo debemos tomar las fuerzas de la mayor batalla por la vida de la historia humana. Esa batalla indudablemente es una revolución mundial”, aseguró.

9. “Necesitamos construir el mayor ejército de todos los tiempos, compuesto de guerreros y guerreras de la vida”

El presidente enmarcó toda su intervención en una crítica abierta contra la oligarquía. “Necesitamos construir el mayor ejército de todos los tiempos, compuesto de guerreros y guerreras de la vida. El ejército de la vida no tendrá las armas de la oligarquía global, no tendrá armas nucleares, no competirá por armas, ni tendrá los dineros a manos llenas de los bancos, ni el poder de destrozar los niños en los genocidios de la oligarquía, pero tendrá el mayor poder de todos: el poder de una humanidad unida que no se dejará quitar su existencia en el planeta. Solo hay un punto de vida infinitesimal en millones de años luz alrededor del universo y se llama Tierra, y en ella hay una vida superior que es la vida inteligente, la humanidad. No podemos dejar apagar esta perla del universo. Sin la vida, sólo la oscuridad inerte dominaría y es esa oscuridad inerte la que llena el corazón de la oligarquía global y sus ídolos de barro”, dijo.

Gustavo Petro (AP Photo/Richard Drew) | Foto: AP

10. “Si la vida vence su extinción, ya no será la oligarquía global la que gobierne”