Gustavo Petro habla sobre la importancia de la democracia y pidió votar por el “cambio”

Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, ejerció este domingo su derecho al voto en el colegio Marco Antonio Carreño Silva, ubicado en el barrio La Asunción de la localidad de Puente Aranda, zona céntrica de la capital del país.

Tras depositar su sufragio en la mesa número uno, el líder de la Colombia Humana dio un pequeño discurso y habló sobre la importancia de la democracia. Asimismo, indicó que el país tiene solo dos caminos: el continuismo o el cambio.

“Venimos a nuestro ejercicio al voto. Confiamos en la sociedad colombiana y su voluntad de cambio. Solo hay dos alternativas: dejar las cosas como están o cambiar a Colombia para dirigirla a una perspectiva de paz y de democracia”, indicó inicialmente.

El cordobés, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que el Pacto Histórico representa el cambio y que confía en que la sociedad colombiana preferirá en estas elecciones alejarse del continuismo.

Pese a que no entregó mayores detalles, el candidato presidencial aseguró que en las próximas horas emitirá un comunicado de prensa con respecto a la auditoría de las votaciones, la cual hará una empresa extranjera.

“Nosotros con Francia Márquez estamos representando el cambio y confío que esa voluntad sea mayoritaria este domingo”, enfatizó Petro, quien reiteró que es el momento de transformar la historia de Colombia.

El aspirante presidencial fue acompañado por su esposa Verónica Alcocer, su hija Sofía Petro Alcocer y varios de sus seguidores. El exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez también estuvo al lado del cordobés.

Cabe recordar que el pasado domingo 22 de mayo, con una masiva manifestación en la Plaza de Bolívar, Petro pronunció su último discurso en plaza pública.

“Si soy presidente de Colombia, le solicitaré a las Naciones Unidas la configuración de una comisión de investigación independiente de los principales hechos de corrupción y solicitaré que la dirija el exmagistrado Iván Velásquez. Eso no es diciendo que con ‘fuete’ se les pega a los corruptos, a los corruptos no les interesa el ‘fuete’. Esto es llevándolos a la cárcel”, manifestó en aquella oportunidad.

El cordobés también habló este viernes 27 de mayo con Vicky en Semana y puntualizó que Piedad Córdoba está completamente alejada de la campaña del Pacto Histórico. Asimismo, aseguró que no sabe realmente por qué viajó a Honduras.

“Nosotros le dijimos que se separara y no está en estos momentos en la campaña. No sé qué diablos se fue a hacer allá y cómo se le ocurrió hacer una cosas de esas”, precisó.

Luego, agregó: “Cualquier colombiano sabe que eso no se debe hacer. Es una cosa irracional y dio un papayazo. No tengo conocimiento de dónde salieron esos recursos. Ella dice que fue un contrato que hizo”.

El candidato presidencial del Pacto Histórico aprovechó finalmente el diálogo con este medio para enfatizar que lo que hizo la excongresista está mal y que mientras no resuelva sus procesos judiciales no estará en la coalición.

“A mí me pareció algo absurdo y es una cosa que no está bien. Ella debe asumir la defensa de los procesos que está enfrentando; mientras ella no salga de eso no estará en nuestra campaña”, concluyó Petro.