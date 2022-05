Confidenciales Gustavo Petro: “Es hora de hacer realidad los sueños de ustedes”

Gustavo Petro, candidato presidencial por el Pacto Histórico, publicó este domingo muy temprano una breve carta a través de su cuenta en Twitter, donde recalca cómo sueña a Colombia y también considera que es hora de “hacer realidad los sueños”.

“Hoy confío en mi pueblo. Es hora de la confianza, de la convivencia y de la voluntad de cambio. Creo en Colombia, la sueño pacífica, hermosa, justa, llena de trabajo y conocimiento. Creo que es hora de hacer realidad los sueños. De ustedes. Gustavo Petro”, dice puntualmente la misiva escrita y firmada con su puño y letra.

Inmediatamente, Katherine Miranda, jefa de debate del Gustavo Petro, reaccionó en Twitter y pidió “el cambio en primera”.

Y el cambio en primera! 💪🏻❤️ — Katherine Miranda (@MirandaBogota) May 29, 2022

Quienes también reaccionaron a la misiva de Petro, que él tituló: “Mi carta a todas y todos los colombianos”, fueron algunos de sus seguidores.

“Ya salgo para el puesto de votación y llevo en mi corazón a las y los jóvenes que han perdido su vida en estos 200 años de horror. Francia y Petro por la Vida! (...) Mi voto es por el cambio. Por una era de paz grande. Libertad (...) A quemar el país si no se lo entregamos, que descarado! (...) No puede haber voluntad de cambio para algo peor. Ni con personas que no han demostrado integridad, honestidad y que han basado su programa en mentiras. Dios salve a Colombia de este cáncer (...) Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidente en la primera vuelta; 15 millones de votos es ahora o nunca!!!!”, comentaron algunos cibernautas en la publicación del candidato presidencial.

Se espera que Gustavo Petro ejerza su derecho al voto este domingo 29 de mayo, a eso de las 8:00 a. m., en la institución educativa Marco Antonio Carreño Silva, ubicada en el barrio La Asunción, localidad de Puente Aranda en Bogotá.