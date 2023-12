Gustavo Petro se suma al “Tratado de no proliferación de combustibles fósiles”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este sábado en la COP28 de Dubai la adhesión no vinculante a un llamado internacional contra los combustibles fósiles, lanzado en 2019 por países insulares.

“Ya es evidente que no se puede vivir del petróleo”, dijo Petro, en un acto celebrado durante la conferencia del clima de la ONU. Colombia es el primer país no insular que se une al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, surgido en 2019, y que componen Vanuatu, Tuvalu, Fiyi, las Islas Salomón, Tonga, Niue, Timor Oriental, Antigua y Barbuda y Palau.