Andrés Camilo Sotelo es, por el momento, el único capturado por el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, inspector de la Policía Nacional y la tercera persona más importante de la institución. Pese a que la Fiscalía lo acusa, el sujeto ha sostenido que es totalmente inocente y que no fue él quien le quitó la vida al joven.

“Ese día fue muy confuso, fue una cosa que se salió de las manos. Sin embargo, ese día yo no portaba un arma de fuego, no portaba un arma letal, portaba un arma conocida como co2 de aire comprimido, no mortal”, sostuvo.