Así fue como descubrieron supuestos chats de Juan Felipe Rincón con niña de 8 años y lo engañaron para citarlo: “La vi nerviosa”

El joven murió después de ser impactado por una bala que no es claro de dónde provino . Por un lado, de acuerdo con una de las hipótesis que se investigan, pudo ser disparada por su propio escolta, llamado Sergio Felipe Rico, según el relato de algunos testigos.

Por ahora, no hay claridad de qué pasó esa mañana en el barrio Quiroga. | Foto: Captura de pantalla: @youngthing11

En primer lugar, la mujer dejó claro que el hijo del inspector de la Policía tenía conocimiento de que estaba hablando con una menor de edad y destapó la forma en la que se enteró de las conversaciones. Sotelo indicó que ella no sabe manejar muy bien las redes sociales y desconocía que la pequeña tuviera una cuenta de Instagram .

Poco después, Juan Felipe también le habría escrito a otra niña, una adolescente de 15 años, y fue ahí cuando la familia —según el relato de Katherine Sotelo, mamá de la niña de ocho años— aprovechó para tenderle una trampa al joven de 21 años, haciendo que fuera hasta el barrio con el fin de confrontarlo, no para quitarle la vida, aunque esto fue lo que sucedió.

“No queríamos matarlo, a nadie se le desea la muerte, yo quería hablar con él, tal vez cachetearlo. Jamás imaginamos que llegaría con un policía que no estaba en sus cinco sentidos, que estaba drogado, que él mismo lo mató, cuando se suponía que era él al que tenía que defender”, comentó.

“Él [Juan Felipe] le pagó un Picap [a la niña de 15 años]. Ella me dijo que estaba dispuesta a traerlo. Yo estaba hablando con ella en todo momento, me decía que estaba en la 170 con 9, en un apartamento muy lujoso. Yo me hacía pasar por su hermana, inventaba que se había perdido el perro, que la mamá estaba enojada y que debía llegar rápido”, dijo.