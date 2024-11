Mamá de Juan Felipe Rincón revela lo que pasó con el celular donde él tenía los supuestos chats con menores: “Casi 9 horas”

“Esos chats son falsos de acuerdo a lo que yo conozco de mi hijo. Su teléfono celular lo van a investigar, si de pronto pasó y mi hijo cometió ese error, me toca aceptarlo y asumir esa responsabilidad. Listo, él ya no está, pero que todo sea comprobado”, comentó.

“Si se ve que se está violando cualquier ley, hay medios de comunicación. También les quiero decir que no era justo que me lo volvieran como lo hicieron, que me lo maltrataran de esa forma y que, finalmente, me lo mataran”, sentenció.