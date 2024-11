En diálogo con la emisora Caracol Radio, la mujer dijo de manera tajante que a su hijo no se le puede acusar de nada por el momento, ya que todo lo que se habla con es “hipótesis y especulaciones”, pero no se ha logrado comprobar nada. Según han contado algunos testigos, Juan Felipe habría sostenido conversaciones íntimas con menores de 15 y 8 años de edad. Incluso, se dice que con la primera tenía una relación, pero esto no ha sido confirmado.