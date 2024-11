Habla la mamá de Juan Felipe Rincón: “Una persona enferma, como todo el mundo me lo está haciendo ver, no hace cosas bellas”

Dina Morales, madre de Juan Felipe Rincón, el joven asesinado en extrañas circunstancias el pasado 24 de noviembre en Bogotá, rompió su silencio y señaló que está a la espera de que concluyan las investigaciones de las “autoridades competentes” para saber realmente qué fue lo que pasó con su hijo.

La mujer le dijo a Caracol Radio que, hasta el momento, todo lo que se ha dicho sobre cómo sucedieron los hechos y los motivos que habrían llevado al asesinato de su hijo son “hipótesis y especulaciones”, por lo que es necesario esperar a que las indagaciones sigan su curso.

“Realmente lo que tengo completamente claro es la tranquilidad que tengo de haber educado y criado un hombre como él y mientras no haya elementos probatorios, el resto solo son especulaciones e hipótesis”, dijo la mujer a la cadena radial.

Juan Felipe Rincón, el hijo del inspector de la Policía que murió. | Foto: Imagen tomada de redes sociales

“En este momento deseo esperar que sean las autoridades competentes quienes presenten un informe determinativo de realmente lo que paso, mientras solo son hipótesis, mientras solo es lo que hablan muchos medios de comunicación y nada más”, reiteró la mujer.

Sobre la presunta relación que el joven tenía con una adolescente de 15 años y sobre lo que se ha dicho de aparentes mensajes a una niña de 8 años de edad a través de redes sociales, Morales fue enfática en señalar que a su hijo le escribían muchas mujeres a través de estas plataformas y aseguró que es falso que él estuviese dialogando con pequeña a la que se ha hecho mención.

“Habrá que esperar a que el curso de la investigación se lleve a cabo como tiene que ser; con respecto a la niña de 15 años, mi hijo tenía 21 años, si eso es cierto, obviamente tenemos que aceptar la realidad. Hoy en día las niñas de 12, 13, 14 años no se dejan criar, hoy en día llevan una sexualidad desbocada y para los padres hoy en día eso es normal. Si bien es cierto que ella estaba en el apartamento de mi hijo, ¿qué hacía una niña de 15 años fuera de su casa? O ¿qué hace una niña de 15 años quedándose por fuera?, ¿dónde están los papás, dónde están?”, dijo la madre de Juan Felipe Rincón.

Esto fue lo que dijo el general Rincón. | Foto: Semana

“Mi hijo manejaba redes sociales y había muchas niñas que le escribían porque él me lo mostraba y yo también veía muchos comentarios: ‘qué lindo, qué bello, qué hermoso’ y obviamente se pueden manejar muchas cosas por ese lado, pero que mi hijo hable con una menor de 8 años, jamás, y si eso hubiese pasado y en la investigación se confirma, no hay problema, aceptaré todo lo que se diga en el proceso investigativo, mientras, no, porque yo sé qué tipo de persona crie y eduqué”, agregó la mujer en Caracol Radio, reiterando que todo lo que se diga, hasta el momento, son especulaciones.

Morales también aseguró que ella jamás conoció ni vio en la casa de su hijo a la adolescente de 15 años y advirtió que si en verdad los familiares de esta menor de edad hubiesen querido confrontar a Juan Felipe, no hubieran llevado armas al encuentro que sostuvieron y en el que se presentó el homicidio, lo que le da a pensar que a él le querían hacer algo más.

“Si ellos hubiesen querido hacer eso, no llevan armas, eran cinco personas que estrujaron, golpearon y mataron a mi hijo que ni siquiera tenía como defenderse. Cómo me siento yo cuando veo que me lo maltratan (...) Si ellos hubieran querido hacer eso, por qué no llamaron a la Policía, si lo querían enfrentar ahí, por qué no llamaron al CAI más cercano. Simplemente, ven las cosas desde un punto de vista amarillista, yo soy una mamá la cual está viendo en un video cómo le cogen a su hijo y lo maltratan. Si lo iban a enfrentar, por qué llevaban armas; si lo iban a enfrentar, por qué no lo denunciaron en la Fiscalía”, fueron algunos de los interrogantes que se hizo la madre del joven.

Captura de video de lugar donde se produjo el hecho en el que murió Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón | Foto: Captura de video @NoticiasCaracol

Morales, también le dijo a Caracol Radio que su instinto de madre la lleva a pensar que estas personas “no tenían la mejor intención” y que está segura que todo lo que se ha dicho sobre los aparentes mensajes con una menor de 8 años “es un invento”.

“El corazón de madre me indica que lo de la niña de 8 años es un invento, mi corazón de madre me dice que a mi hijo le querían hacer algo diferente, mi corazón de madre me dice que estas personas no llevaban buenas intenciones con mi hijo”, indicó.

De igual forma, la madre de Juan Felipe señaló que su hijo no tenía antecedentes judiciales, contrario a lo que, según ella, sucede con Andrés Camilo Sotelo, capturado por las autoridades y quien es señalado de aparentemente haber disparado contra el joven de 21 años.

“El señor [Sotelo] tiene antecedentes de asesinato, eso fue lo que mostraron ayer y está libre. Obviamente, cómo no me voy a sentir yo indignada, enojada y aun así, solamente le pido a Dios que haga justicia él. Mi corazón se reinició el día 24 de noviembre, jamás se me va a olvidar esa fecha. Pero es difícil entender, independientemente si estuviera saliendo con una niña de 15 años, porque lo otro es totalmente falso, mi hijo no es así”, explicó la mujer.

Morales, quien indicó que su hijo era detallista y que siempre estaba pendiente de su familia y que alguien como él no sería capaz de hacer las cosas de las que lo están señalando.

“Yo aquí no estoy maquillando nada; yo simplemente estoy pidiendo que esperamos que termine el proceso investigativo. Una persona enferma como todo el mundo me lo está haciendo ver, no hace cosas bellas. Él quería trabajar, todo el tiempo vivía pendiente de mí, de su abuela, de su tía. Tengo indignación, precisamente por eso”, agregó.

Las imágenes se conocieron en las últimas horas. | Foto: Captura de video: Noticias RCN

Sobre su estado de salud, explicó que ha sido necesario acudir a medicamentos para poder dormir y soportar este duro momento por el que está atravesando.

Para terminar, se refirió a su exesposo, el general William Rincón, e indicó que ha sido una persona ejemplar y justa. “Sé que si hay algo que decir acerca de Juan Felipe en esta situación, no lo va a negar”, concluyó Morales en Caracol Radio.