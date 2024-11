Informe balístico le da un vuelco a investigación por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía. Deja mal parado al escolta

Mientras que la segunda arma de fuego que se halló, y la cual era de Andrés Camilo Sotelo Torres -el único capturado hasta el momento- cuenta con unas características que no le permiten su uso.

“El revolver de Co2 analizado (...) no es apto para disparar”, concluye el informe. Esto debido a que no tenía partes esenciales para su funcionamiento como el “tambor, brazo móvil o grúa palanca de rotación el tambor y no presenta sincronismos de sus mecanismos de disparo”.