Asesinado hijo del inspector de la Policía era famoso en redes sociales: estos son los videos con los que ‘robaba corazones’

Por el momento hay muchas preguntas que no se han podido responder acerca de aspectos que rodean el crimen del joven de 21 años. Todo parece indicar que la víctima mantuvo conversaciones íntimas con dos menores de 15 y ocho años de edad, a quienes les habría pedido fotos desnudas y, al parecer, les habría enviado este tipo de contenido.

Dina Morales , mamá de Juan Felipe y pareja del inspector Rincón, confirmó que su hijo era muy activo en las plataformas digitales y hasta reveló que él le mostraba cómo muchas mujeres le escribían a través de estas. No obstante, dejó claro que no cree que su hijo sostuviera conversaciones con las dos menores de edad en cuestión.

Fiscalía pide enviar a la cárcel a implicado en el asesinato del hijo del Inspector de la Policía, aunque no tenía arma y afirma ser inocente

“Mi hijo manejaba redes sociales y había muchas niñas que le escribían porque él me lo mostraba y yo también veía muchos comentarios: ‘qué lindo, qué bello, qué hermoso’, y obviamente se pueden manejar muchas cosas por ese lado, pero que mi hijo hable con una menor de ocho años, jamás, y si eso hubiese pasado y en la investigación se confirma, no hay problema, aceptaré todo lo que se diga en el proceso investigativo, mientras, no, porque yo sé qué tipo de persona crie y eduqué”, dijo en diálogo con Caracol Radio.