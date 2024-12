Revelan otros supuestos chats de Juan Felipe Rincón con una menor de edad: la llamaba “cielo” y la invitó a salir

Se cumple una semana de la muerte de Juan Felipe Rincón , hijo del general William Rincón, inspector de la Policía Nacional, pero hasta el momento no se ha podido esclarecer cómo ocurrió todo. El joven de 21 años de edad fue asesinado el pasado domingo, 24 de noviembre, en el barrio Quiroga, en Bogotá.

Pocos después, el joven admitió que en realidad tenía 22 años, a lo que la niña respondió: “Lo sabía, viejito”. Pese a la diferencia de edades, la conversación continuó de manera fluida y en un punto la pequeña le pregunta si tiene novia, a lo que él respondió que no. “A mí me dejan tener novio, pero es mejor estar soltera”, dijo seguidamente la niña.

En un momento, según lo revelado por W Radio , la menor propone jugar a “verdad o reto”, algo que finalmente es aceptado por el hijo del inspector de la Policía Nacional . Este le pide a ella que le envié una nota de voz, ella no duda y le manda un audio de tan solo tres segundos.

Luego, la niña escribió: “Te reto a que me envíes una foto tuya, pero sin filtro”. Juan Felipe accedió y envió una imagen de una sola visualización. En la conversación se ve cómo aparentemente sostuvieron algunas llamadas.

Ya hacia la medianoche, finalmente la niña se despidió y aseguró que no podía hablar más. Al otro día ella volvió a escribir y le propuso al joven seguir jugando “verdad o reto”. Rincón aceptó y le pidió que le enviara un video, algo a lo que ella en un principio se negó asegurando que estaba “desarreglada”. Sin embargo, finalmente decidió hacerlo.

“Para que veas que puedo engañar a las personas”, dijo ella en un momento. La conversación siguió y el joven escribió: “Eres muy pequeña, contigo no sé de qué hablar”. Ante esto, ella señaló: “Solo somos amigos, si quieres me bloqueas y ya no te escribo”.