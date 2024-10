¿Habrá “feria” de principios de oportunidad con el proyecto de reforma a la justicia? La fiscal Camargo explica los alcances

“Se adiciona el control judicial que se ejerce a través de la judicatura a la aplicación del principio de oportunidad porque, hay que recordar, esto lo avala finalmente un juez de la República, no es una decisión autónoma de la fiscal general, ni, si en el futuro, se aprueba el proyecto, tampoco va a ser una facultad única de los fiscales ”, explicó Camargo.

“Vamos a reorientar la actividad para que el control que ejercen sobre principio de oportunidad, que sea una labor mucho más estratégica, más orientada, no solo cuando se llega a un acuerdo, sino cuando no ocurre ese mismo acuerdo. Cuáles son las razones que influyen en que esto no suceda. Lo importante es que sí creemos que hay que dinamizar los mecanismos prémiales”, advirtió la jefe del ente acusador.