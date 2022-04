“Homicidios de líderes sociales no se pueden quedar únicamente en las cifras”: Gobierno

El consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jefferson Mena Sánchez, insistió que los homicidios de líderes sociales en Colombia no pueden limitarse a solamente las cifras, esto al indicar que se han reforzado las medidas para proteger a esa población.

De la misma manera, el Gobierno nacional señaló que ha impulsado y reconocido en varios escenarios la labor que realizan quienes defienden los derechos humanos en Colombia.

“El Gobierno nacional no se cansará de repetir que este no es un problema de estadísticas o de números, este es un problema que toca a todos los colombianos, de manera dolorosa, no nos cansaremos de trabajar hasta el último día para evitar estos crímenes causados por estos delincuentes que son los únicos victimarios de este flagelo”, sostuvo el consejero presidencial.

Los departamentos en los que más se ha presentado crímenes de líderes sociales y defensores de DD.HH. son: Cauca (8 casos), Putumayo (7) y Nariño, Arauca y Norte de Santander con 4 casos cada uno. - Foto: Defensoría del Pueblo

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo reveló que el primer trimestre del 2022 se han registrado un total de 52 casos de homicidios de líderes y defensores de derechos humanos en el país. “Es importante observar que estos serán investigados y esclarecidos por la Fiscalía General de la Nación, quien en últimas, será la que establezca cuántos de ellos se presentaron por causa de la labor que desarrollaban”, explicó el Gobierno nacional.

Además, se explicó que los casos de homicidios en contra de líderes y personas defensoras de derechos humanos se dieron principalmente en personas que ejercían liderazgo comunal (14 casos), comunitario (14 casos), indígena (9 casos), campesino o agrario (4) y cultural y deportivo (3).

“El sector comunal ha sido uno de los más afectados por estos grupos ilegales, representando el 70 % del total de líderes del país, integrado por más de 7 millones de personas. Este sector ha sido apoyado por el Gobierno Nacional con diferentes acciones desde el inicio en el 2018″, dijo el Gobierno nacional.

De la misma oficina de la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia se aseguró que el 31 de Diciembre del 2018 a pocos meses de haber iniciado el Gobierno, fue construido el Conpes que asigna un presupuesto de mas de $89.000 millones y que tiene como uno de sus principales pilares la seguridad para sus miembros. Hoy este Conpes tiene más del 70 % de avance.

“Pero no solo nos hemos preocupado por los líderes que hacen parte de las Juntas de Acción Comunal, a través de la Unidad Nacional de Protección se ha aumentado el presupuesto en un 38 % lo cual ha permitido destinar esquemas de protección a mas de 3,500 líderes y defensores de derechos humanos estos esquemas constan de 4218 medios de comunicación, 3128 hombres de protección y mas de 1300 vehículos entre convencionales y blindados”, anotó el alto funcionario de la Presidencia.

La Fiscalía logró la captura de los responsables de amenazas y asesinato de líderes sociales en tres departamentos. - Foto: Fiscalía

Para las autoridades no hay duda en señalar que los casos de crímenes de líderes sociales o representantes de derechos humanos se registra en regiones en las cuales existe la presencia de grupos criminales, la mayoría de estos en zonas rurales, en donde su persistencia por las economías ilegales y la disputa por las rutas del narcotráfico hacen evidente su delinquir.

“Los departamentos como Putumayo, Cauca, Norte de Santander (Catatumbo), Arauca, Nariño, Chocó, son los mas afectados, en ellos se conjugan variables como la presencia de grupos ilegales, rutas del narcotráfico, cultivos ilícitos y extracción ilegal de minerales”, dijo el gobierno Duque.

Finalmente, las autoridades señalaron que la prioridad consiste en garantizar el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia, donde se fijó una hoja de ruta orientada a consolidar las iniciativas institucionales, desde la perspectiva preventiva, multidimensional y diferencial que contrarresta las causas estructurales y sus retos.