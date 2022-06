Increíble: Sebastián Guanumen, el cerebro sin “ética” de la guerra sucia en la campaña Petro fue premiado, ¿cómo?

Entre los nombres que escogió el presidente electo Gustavo Petro para su equipo de empalme hay uno que llama especialmente la atención. Se trata de Sebastián Guanumen, el cuestionado estratega digital responsable de la guerra sucia del petrismo en la reciente campaña presidencial.

El equipo liderado por Saúl Katan, encargado del empalme en el MinTIC, está integrado por Sebastián Guanumen, Rivier Gómez, Mábel Lara, Lisandro Duque, Mauricio Toro, Álvaro Montes, Paola Gutiérrez, Tatiana Castro e Isabel de Ávila.

El papá de Sebastián, Hugo Guanumen, está en el equipo de empalme de los temas de Vivienda, Ciudad y Territorio, liderado por Catalina Velasco, exfuncionaria de la alcaldía de Petro en Bogotá.

Sebastián Guanumen y su padre, Hugo, ambos cuestionados, estarán en el equipo de empalme de Petro. - Foto: SEMANA

Además de Guanumen padre, estarán Mauricio Jaramillo, Ruth Quevedo, Sandra Milena Pinzón, Jorge Peñuela, Sandra Viviana Cadena, Ariel Palacios, Wilson Acero, Helga Rivas, Carlos Torres y Andrés Felipe Yepes en ese equipo.

Hugo Guanumen, según reveló en su momento la Unidad Investigativa de El Tiempo, trabajó en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en la alcaldía de Petro, y aparece rindiendo concepto dentro de un polémico contrato millonario de los recolectores y compactadores de basura.

En el caso de Sebastián, hasta hace unos meses, era un joven desconocido. Sin embargo, gracias a los ‘petrovideos’ revelados en exclusiva por SEMANA, se conoció que lideró una máquina antiética para desprestigiar a los contrincantes de Petro. Sebastián dijo que la “línea ética” debía “correrse un poco”.

Guanumen arremetió, por ejemplo, contra Federico Gutiérrez, pidiendo que lo mostraran como una “marioneta”, que lo responsabilizaran de todos los problemas del país, así fuera mentira, y hasta que lo retrataran como si fuera un “depravado”, para que la ciudadanía le tuviera temor.

“En el tema de mujeres, hay que ver cosas como: ¿usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara así como depravado, no sé. ¿Le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Dejaría usted a su mamá o papá con los aliados de Fico? Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia. En el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿sabía usted que Fico nunca, hay que exagerar, nunca metió a la cárcel (...) Sabía que defendía a la Oficina de Envigado? Como que la gente que salga a la calle, y la roben, piensen: hijueputa esto es Fico”, pedía Guanumen a los demás asesores.

El cuestionado estratega reconoció, en las múltiples horas de grabación, que tienen cuentas alternas, muchas de ellas falsas para atacar a contradictores y todo aquel que cuestionara al excandidato Petro. Además, que conversa con creadores de contenidos y que logró incidir en sus programas, a los que se refirió como “influenciadores amigos”.

Guanumen pedía que no se grabaran las conversaciones porque sabía que lo que estaba pidiendo no solo estaba mal, sino que podía dejar en evidencia la campaña sucia que se orquestó desde el Pacto Histórico. Asimismo, pedía que la prensa no se fuera a enterar de lo que estaban haciendo. Cuando estalló el escándalo, dio el lineamiento de arremeter contra esta revista.

El joven estratega se silenció en medio de los escándalos de los ‘petrovideos’ y no respondió por esa polémica, solo volvió a aparecer luego de la victoria de Petro en las urnas. Celebró en el Movistar Arena junto a su padre y otros líderes y seguidores petristas como si nada hubiera ocurrido.

Petro nunca lo desautorizó ni dio explicaciones por lo escandaloso y cuestionable de sus lineamientos. Ahora, integra su equipo de empalme en el MinTIC y la gran duda es si Guanumen y su padre también serán parte del Gobierno.