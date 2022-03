Ingrid Betancourt no se arrepiente de atacar momento depresivo de Gustavo Petro

La candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, protagonizó una escena en contra del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, que muchas personas en Colombia le reprocharon. En medio del debate realizado por SEMANA y El Tiempo, la exsecuestrada de las Farc sacó a relucir un episodio en el que, al parecer, ella habría acompañado a Petro durante un ataque de depresión hace varios años.

“Yo creo que tú tienes alzhéimer”, le dijo Betancourt a Petro, recordando que cuando viajó a Bélgica a visitar al político lo encontró en un gran estado de depresión, “tirado en el piso, sin poder moverse. Así que no me voy a meter en tu vida privada”.

“Qué bajeza, Ingrid”; “Uy, se dio garra esta vez. Reprochable lo que acabó de hacer”, y “¿Ah, como no le alcanzaron los argumentos entonces ahora atacó la salud mental de Petro? Desgraciada”, son algunos de los comentarios que tanto seguidores del líder de la Colombia Humana como de otros candidatos escribieron en redes sociales.

En respuesta a las críticas recibidas, Betancourt aseguró que no se arrepiente de nada y que esta situación es consecuencia de permitir al extremo lo “políticamente correcto”.

“No para nada (no fue planeado). En esos debates, primero uno no sabe qué se va a hablar, tampoco sabe uno qué vía va a tomar la conversación. El tema de Gustavo, pues fue bastante sorpresivo porque son temas de hace 30 años, yo creo que hubo un momento en que él trató de explicar ciertas decisiones que había tomado y lo hizo desvirtuando lo que había sucedido. No creo que hubiera sido de mala fe por parte de él, en todo caso, me sorprendió mucho porque no corresponde a la realidad”, manifestó en conversación con la emisora Blu Radio.

Asimismo, explicó que la tensión se subió cuando Petro, según ella, siguió mintiendo sobre la relación profesional que mantuvieron durante el gobierno del expresidente César Gaviria, mencionando que su visita no tuvo como objetivo convencerlo de apoyar a Ernesto Samper, como lo mencionó Petro.

“Cuando nos vimos hace muchos años en Bélgica, él dijo que yo había ido a convencerlo de que apoyara a Samper, y obviamente es como tan fuera de base, porque si hay algo que yo he sido pues es una opositora de Samper”, añadió.

Luego dijo: “Yo no soy médico, expreso una situación que fue como yo la interpreté en su momento, pero no tengo ningún conocimiento de su estado de salud en ese momento, simplemente es una manera coloquial de expresar los recuerdos que tengo de lo que vi (…) No. (se arrepiente), pero para nada, cuando uno está hablando de las situaciones de la vida, pues uno habla de cómo las vivió, es decir, si yo veo a alguien llorando en una acera pues voy a decir: estaba triste y llorando. Lo que quiero decir con esto es que eso fue lo que yo vi y como lo interpreté”.

Por último, manifestó que esta situación tiene una respuesta clara: el machismo. Pues recordó que los candidatos hombres se han dicho cosas más graves entre ellos, pero nunca han causado una polémica como la que se gestó alrededor de ella. “Esto ni siquiera fue una crítica, fue una descripción de una situación”.

“Hoy en día creo que nos hemos vuelto muy políticamente correctos y ya no se puede decir nada. Yo no quiero ofender a nadie, obviamente, pero esa es la realidad humana, todos tenemos enfermedades, situaciones, y el hecho de nombrarlas no quiere decir que uno esté afectando a aquellos que padecen esa enfermedad. Realmente cuando hablamos de eso, es decir, no es contra nadie, los seres humanos somos así, tenemos nuestras situaciones”, concluyó.