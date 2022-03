“Cayó muy bajo”: Katherine Miranda a Ingrid Betancourt por hablar del episodio de depresión de Gustavo Petro

La congresista no apoyó las palabras de la candidata del partido Verde Oxígeno en el debate de SEMANA y El Tiempo.

En la noche del lunes 14 de marzo se llevó a cabo el primer debate, después de las consultas, con los candidatos presidenciales que SEMANA y El Tiempo lideró, con el objetivo de llegar al mayor número de audiencia digital en el país.

En esta oportunidad, Gustavo Petro, Federico ‘Fico’ Gutiérrez e Ingrid Betancourt alzaron su voz para dar a conocer sus ideas en relación con lo que Colombia necesita y quiere ver en la próxima cabeza de la nación.

Fue un encuentro muy emocionante, miles de personas se conectaron en la transmisión que batió récords y, como era de esperarse, los comentarios a través de redes sociales no pararon. Uno de los más polémicos fue el de la representante de Alianza Verde Katherine Miranda, quien ―a propósito fue la mejor votación en la historia de la Cámara por Bogotá― por medio de su perfil oficial de Twitter criticó una de las intervenciones de Betancourt al referirse a un episodio de ansiedad el cual, presuntamente, sufrió el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

El contexto de la situación radica en que Ingrid Betancourt mencionó que cuando fue a visitar a Petro en su residencia en Bélgica (en la época en la que el candidato cumplía el rol de primer secretario de la embajada de Colombia en ese país) lo encontró “tirado en el piso” y padeciendo de una depresión.

“Es tan ridículo. Yo creo que tú tienes Alzheimer. Cuando fui a visitar a Gustavo, recuerdo que estaba con una gran depresión, tirado en el piso sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada”, señaló la política.

Ante la acusación de la mujer, Petro soltó una carcajada y le dijo que de esa enfermedad no sufre.

En efecto, las palabras de la candidata del partido Verde Oxígeno no fueron muy bien recibidas por una parte del público digital y, entre ellos, Miranda fue una de las que no dudó en dar a conocer su inconformidad: ”Lo siento, pero Ingrid Betancourt cayó muy bajo hoy. Qué mal ser humano que es”, escribió la congresista. Por ahora, la colombo-francesa no se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, Miranda habló con SEMANA y reveló que la mayoría de sus votos al congreso los obtuvo de la ciudadanía, voto libre, de conciencia, un respaldo enorme que, de verdad, no lo esperaba. Toda la publicidad la hizo sin candidato al Senado, sin el profesor Antanas Mockus. “Es un voto por Katherine Miranda, es la primera vez que me cuento sola. Estoy agradecida con la ciudadanía, recibo este triunfo con humildad y con una responsabilidad enorme de los electores”, aseguró.

“Hace cuatro años, cuando era la fórmula de Antanas Mockus, saqué 60.000 votos. En esta oportunidad esperaba, por lo menos, lo mismo que hace cuatro años porque ya estaba sin Antanas”, agregó.

Respecto a Antanas Mockus indicó que la relación sigue intacta, es una persona que quiere, admira y adora. Sin embargo, cree que lo adecuado fue hacer su propio camino y dejar que el profesor ayudará y apoyará a otros candidatos que lo necesitaban.

Aquí toda la entrevista con la candidata del partido Alianza Verde:

Hay que señalar que, con el pasar de las horas, el primer debate presidencial de SEMANA y El Tiempo después de las consultas se ha convertido en tendencia por todos los rincones de la internet. Se agradeció por el trabajo de cada sala de redacción y, por supuesto, por la disposición de los directores generales de los medios, Vicky Dávila y Andrés Mompotes, quienes asumieron el rol de moderadores.

