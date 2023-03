Inseguridad en Bogotá: deportista olímpico fue robado y brutalmente golpeado

En horas de la mañana de este sábado 4 de marzo, el marchista colombiano Esteban Soto fue agredido en el Parque Simón Bolívar por unos delincuentes que le robaron su bicicleta mientras llevaba a cabo sus entrenamientos.

De acuerdo con la Policía, el deportista fue abordado por dos sujetos y le causaron serias heridas, una de ellas en el rostro. Ante la situación el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos.

“Le roban la bicicleta y lo golpean. Apenas conocimos esta información iniciamos una investigación para lograr identificar a los criminales y rastrear la bicicleta y llevarlos ante la justicia”, afirmó Triana.

Esteban Soto, deportista olímpico. - Foto: Instagram @estebansotoruiz

Por su parte, la Secretaría de Seguridad afirmó que “no permitiremos impunidad y reforzaremos la vigilancia en el sitio”.

El Comandante de la @PoliciaBogota se puso al frente de la investigación por el hurto al deportista Esteban Soto.



La recompensa por información para capturar a los delincuentes es de 10 millones de pesos.



No permitiremos impunidad y reforzaremos la vigilancia en el sitio. pic.twitter.com/Qejb93WvwB — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 4, 2023

Al deportista de alto rendimiento, le fue hurtado un reloj y una bicicleta que usaba para entrenar. El marchista fue golpeado con un arma de fuego. La brutal golpiza estuvo acompañada de patadas y puños.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), a través de su cuenta de Twitter también se pronunció sobre lo sucedido, donde condenó el atraco.

“Lamentamos lo sucedido a Manuel Esteban Soto, marchista del Equipo Bogotá, quien fue atracado y agredido esta mañana. Le deseamos pronta recuperación y esperamos se encuentren los responsables del hecho. El deporte y la libertad van de la mano en una ciudad que vuelve a la vida”, indicó la entidad.

Lamentamos lo sucedido a Manuel Esteban Soto, marchista del #EquipoBogotá, quien fue atracado y agredido esta mañana. Le deseamos pronta recuperación y eperamos se encuentren los responsables del hecho. El deporte y la libertad van de la mano en una ciudad que vuelve a la vida. — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) March 4, 2023

Es importante mencionar que, Soto representa a Bogotá en la marcha atlética y en los Juegos Olímpicos de Río, donde logró ocupar el noveno puesto en esta disciplina.

La encañonaron, la golpearon y la amordazaron: víctima relata el hurto en un supermercado

Un nuevo caso de inseguridad se presentó en la capital del país, en donde una mujer que trabaja para una reconocida cadena de almacenes que funciona las 24 horas fue víctima de hurto.

La mujer relató a las autoridades que ella vio a varios hombres y una mujer vestidos de azul como si fueran empleados de la empresa de energía de la ciudad, por lo que no desconfió. “Luego llegaron tres personas, me pidieron una Coca-Cola y unos Doritos, cuando vi que uno de ellos estaba apuntándome con un arma y la muchacha estaba abriendo la puerta (del negocio), en ese momento quedé en shock”, relató la víctima del asalto.

Agregó que, “cuando ella entró (la asaltante) me puso algo en la espalda, me imagino que era un arma, me llevó al fondo al cuarto de basuras, me pegó en la cabeza, me dijo que me quitara la camiseta del uniforme, se la colocó ella, luego me empujó y un muchacho me puso amarraderas en los pies y en las manos y me tapó la boca”.

La encañonaron, la amarraron y la amordazaron: relato de víctima de hurto en Bogotá. - Foto: Getty Images / nixki

Asimismo, indicó que, “de un momento a otro escuché a la Policía y comencé a pedir ayuda, nadie me escuchaba porque atrás no se escucha, empecé a pegarle con las manos a las canastillas. Fue cuando llegó el policía, me sacó alzada y me quitaron las amarraderas”.

Por su parte, el comandante de la Policía de Teusaquillo, coronel Miller Rojas, explicó que cuatro de los presuntos asaltantes fueron capturados.

En manos de la Fiscalía quedaron los presuntos ladrones que amordazaron a una empleada de un supermercado para robar licor y cigarrillos. - Foto: Fiscalía

“Resaltamos la actuación policial en su oportuna reacción al llegar a un establecimiento comercial. Se logra dar con la captura de cuatro sujetos que pretendían hurtar ese establecimiento; lamentablemente se dan a la fuga otros tres”, señaló el oficial.

Agregó que, “se logra evidenciar que al interior del establecimiento se encuentra una persona amordazada, la cual rápidamente es liberada y se le atiende y se le garantizan sus derechos como es la atención médica y es ella quien nos manifiesta todo lo que había ocurrido en el establecimiento”.