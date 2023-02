La encañonaron, la golpearon y la amordazaron: relato de una víctima de hurto en un supermercado en Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad se presentó en la capital del país, en donde una mujer que trabaja para una reconocida cadena de almacenes que funciona las 24 horas fue víctima de hurto.

Relató a las autoridades, que ella vio a varios hombres vestidos de azul como si fueran empleados de la empresa de energía de la ciudad, por lo que no desconfió. “Luego llegaron tres personas, me pidieron una coca cola y unos Doritos, cundo vi uno de ellos estaba apuntándome con un arma y la muchacha estaba abriendo la puerta (del negocio), en ese momento quedé en shock”, relató la víctima del asalto.

Agregó que, “cuando ella entró, (la asaltante) me puso algo en la espalda, me imagino que era un arma, me llevó al fondo al cuarto de basuras, me pegó en la cabeza, me dijo que me quitara la camiseta del uniforme, se la colocó ella, luego me empujó y un muchacho me puso amarraderas en los pies y en las manos y me tapó la boca”.

Así mismo indicó que, “de un momento a otro escuché a la Policía y comencé a pedir ayuda, nadie me escuchaba porque atrás no se escucha, empecé a pegarle con las manos a las canastillas, fue cuando llegó el policía, me sacó alzada y me quitaron las amarraderas”.

En manos de la Fiscalía quedaron los presuntos ladrones que amordazaron a una empleada de un supermercado para robar licor y cigarrillos. - Foto: Fiscalía

Por su parte, el comandante de a Policía de Teusaquillo, el coronel Miller Rojas, explicó que cuatro de los presuntos asaltantes fueron capturados.

“Resaltamos la actuación policial en su oportuna reacción al llegar a un establecimiento comercial. Se logra dar con la captura de cuatro sujetos que pretendían hurtar ese establecimiento, lamentablemente se dan a la fuga otros tres”, señaló el oficial.

Agregó que, “se logra evidenciar que al interior del establecimiento se encuentra una persona amordazada, la cual rápidamente es liberada y se le atiende y se le garantizan sus derechos como es la atención médica y es ella quien no manifiesta todo lo que había ocurrido en el establecimiento”.

Soborno

Las declaraciones del coronel Rojas, se conocieron en medio de otro caso que se presentó en Teusaquillo, en donde un sujeto que pidió un baño prestado terminó capturado por tratar de sobornar a un policía.

Los hechos señalan que el hombre se salió de casillas con la mujer del local donde pidió el servicio de baño, pero esta se negó. El sujeto de 52 años de edad lanzó groserías en su contra e intentó agredirla obligando la presencia de los uniformados.

La situación se complicó, cuando el sujeto iba a ser notificado de una orden de comparendo por 250.000 pesos, pues para tratar de eludir la multa, el ciudadano habría intentado sobornar al Policía que le estaba haciendo el requerimiento.

En un video se observa el momento en el que el hombre saca de su billetera lo que sería un billete de 50.000 pesos y lo trata de meter en el estuche donde el uniformado llevaba sus esposas, pues al ver la intención del ciudadano, el patrullero lo capturó.

Según la Policía de Teusaquillo, en lo corrido del año, 14 personas han sido capturadas por actuaciones similares contra los uniformados, en donde buscan evitar que hagan su trabajo a cambio de entregarles dinero, en lo que se conoce popularmente como soborno, y en derecho penal cohecho.