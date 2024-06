Insólito | La directora encargada de La Modelo de Bogotá fue amenazada a menos de un mes del asesinato del coronel Elmer Fernández

Los delincuentes, de forma descarada, arrancan la amenaza con unas frases de “respeto” por la directora encargada y acto seguido la convierten en un objetivo militar de no cumplir con las demandas que hacen desde una celda, como si estuvieran en una especie de negociación mafiosa.

“Un cordial saludo señora directora, con el debido respeto que usted merece le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio cuatro, son pasilleros del 8, si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieren que les pase lo mismo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas, todavía allí en esa cárcel algo objetivo militar a usted y a la guardia”, señala el panfleto que fue abandonado, pero que tenía un remitente claro.