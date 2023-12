José Antonio Ocampo contradice al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre vacunas Covid: “La china tenía dudas”

Jaramillo manifestó que, con excepción de la vacuna china Sinovac, los biológicos entraron al país sin permiso. “Estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo Sinovac, toda la nueva tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso”, dijo.

Frente al experimento del que habló Jaramillo en días pasados con las vacunas, Ocampo manifestó que “es todo lo contrario”, pues según él “la vacuna china tenía dudas. Me puse la Pfizer en Estados Unidos, vivía allá en ese entonces, y aquí en Colombia me puse la cuarta vacuna”.

Exministro José Antonio Ocampo reveló que le dijo no a Petro sobre cambios a la regla fiscal. Se declaró “preocupado” por la reforma a la salud y criticó a Jaramillo

Explicó que “los chinos fueron los que difundieron más rápidamente sus vacunas. Por eso terminamos usándolas en América Latina, no solamente en Colombia. Pero no es muy evidente que las cosas chinas sean superiores. Más bien, la evidencia es la contraria. Hasta ahora me ha ido muy bien con las cuatro Pfizer”.