Jóvenes vomitaron y se desmayaron tras una procesión en Antioquia | ¿Qué sucedió?

Las autoridades de salud informaron que los pacientes fueron asistidos en su totalidad y no requirieron traslados a centros hospitalarios de mayor complejidad.

Momentos de angustia se vivieron en medio de las procesión de este Viernes Santo 15 de abril, que se llevaba a cabo en el municipio de Abejorral, Antioquia, debido a que más de 40 jóvenes se desmayaron durante la realización del acto religioso en esta localidad.

Según las declaraciones oficiales de las autoridades, los episodios fueron resultado de una intoxicación masiva que obligó al traslado inmediato de los pacientes al hospital San Juan de Dios del municipio.

Asimismo, de acuerdo con un reporte emitido por el cuerpo médico del centro asistencial, los jóvenes ingresaron con fuertes dolores abdominales, vómitos, malestar general, entre otras patologías ocasionadas, al parecer, por el consumo de un alimento aun no identificado.

Las primeras versiones señalan que los jóvenes, antes de iniciar la procesión del Santo Sepulcro correspondiente al día viernes, al cual estaban agendados para brindar apoyo, ingerieron comida. Al dar inicio el recorrido, fueron presentando los quebrantos de salud progresivamente.

Finalmente, la Alcaldía, en conjunto con la Secretaría de Salud departamental, anunció que realizará el seguimiento y las investigaciones respectivas del caso para rastrear el producto comestible que originó este altercado. Adicionalmente, las autoridades de salud informaron que los pacientes fueron asistidos en su totalidad y no requirieron traslados a centros hospitalarios de mayor complejidad.

Procesión en Tolú terminó en desorden público

En medio de fuertes disturbios finalizó en la madrugada de este viernes 15 abril una tradicional procesión de Semana Santa realizada en el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre.

De acuerdo con información de medios locales, los desmanes se registraron sobre las 5:30 a. m. al término de la procesión de Jesús de Nazaret con la cruz a cuestas, tras una riña ocurrida en cercanías a la iglesia de la localidad.

Posteriormente, un grupo de personas ingresó a la sede la Alcaldía ubicada al frente de la iglesia y causó destrozos en las instalaciones. En ese momento, la Policía desplegó gases lacrimógenos para contener los actos vandálicos.

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, rechazó los hechos y manifestó que se tomarán medidas para evitar que se repitan.

“Es una lástima que una tradición religiosa como la de Tolú de más de 400 años, que merece todo el respeto, termine con los disturbios de personas sin escrúpulos, que van a estas festividades a buscar espacios distintos a la vocación natural de ellas. Condenamos este hecho”, dijo.

Es una lástima que una tradición religiosa como la de Tolú de más de 400 años, que merece todo el respeto, termine con los disturbios de personas sin escrúpulos, que van a estas festividades a buscar espacios distintos a la vocación natural de ellas. Condenamos este hecho. — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) April 15, 2022

Y agregó: “En las próximas festividades tomaremos las precauciones para que este tipo de desórdenes no sucedan y que las personas que asistan a estas festividades religiosas realmente tengan una vocación de celebración de la Semana Santa”.

Por otro lado, otro desafortunados hechos se registraron en el país durante este Viernes Santo, en la que se reportó la desaparición una menor de 12 años en el cerro de Monserrate, cuando se llevaba acabo el viacrucis, que contó con una multitudinaria asistencia

El coronel Diógenes Serrano, director de la Defensa Civil en Bogotá, en diálogo con la emisora Blu Radio contó que la menor, de nombre Victoria José Díaz, desapareció entre los sectores de Caracol y Santuario.

“Tienen que estar muy pendientes de los niños y no soltarlos. El informe es de una niña de 12 años, viste sudadera rosada y se perdió en el sendero de Monserrate”, aseveró.

El director de la Defensa Civil aprovechó para recomendarles a los padres y a la comunidad en general para que no lleven a subir el sendero de Monserrate a niños de una estatura menor a un metro, ni personas que tengan problemas del corazón o sufran de la tensión. “No vayan a traer bebés de brazos ni mascotas; vengan bastante hidratados y con ropa fresca; subir por la derecha para que en el descenso no haya conflictos”, añadió el coronel.

Después de un par de horas, la Defensa Civil informó que la adolescente fue encontrada, tras las labores de búsqueda en la que participaron sus familiares y las distintas entidades del Distrito que hacen presencia en el lugar.