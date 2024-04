Juan Fernando Petro entra en cólera por el escándalo de su pasaporte diplomático. “Hagan lo que quieran con eso. A mí me importa un comino”

El documento fue expedido por el Ministerio de Relaciones Al revisar la Resolución 6885 de 2023 en la que se especifica qué colombianos pueden tener derecho al pasaporte diplomático, no se muestra en ese grupo a los hermanos del jefe de Estado. Los únicos parientes que aparecen son los cónyuges y los hijos. No se menciona a hermanos, ni mucho menos a las cuñadas. Sin embargo, la señora Beth Levy Bethel, de nacionalidad colombiana, nacida en el municipio de Lérida y esposa de Juan Fernando Petro, también tiene pasaporte diplomático.

“Hagan lo que quieran con ese pasaporte, a mí me importa un comino” dijo Juan Fernando Petro y añadió “Yo no voy a utilizar el pasaporte diplomático. Me lo dieron sin aclararme cosas que a nadie le importaron, pero ahora sí que hay que armar un escándalo a todo el mundo le importa”, dijo.